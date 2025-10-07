UNAM identifica a responsables de difundir amenazas de bomba falsas

UNAM detalla que se les citó a declarar para proceder conforme a derecho. / Roberto Michel

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informa que se identificaron a por lo menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de la comunidad, a través de medios digitales.

Al menos 20 planteles de la UNAM habían suspendido actividades por las amenazas de bomba Ampliar

Te podría interesar: Ingresan militares a CU... La UNAM explica qué ocurrió

¿Qué acciones emprendió la UNAM ante las amenazas?

La UNAM agrega que esto como resultado de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética.

A través de un comunicado, la casa de estudios detalla que se les citó a declarar para proceder conforme a derecho.

“La Universidad de la nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas”. —

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM > https://t.co/pvT9yoP51g pic.twitter.com/zrh1YoSzPM — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2025

También puedes leer: Reanudan actividades escuelas y facultades de la UNAM, tras hechos violentos

¿Qué recomienda la UNAM a su comunidad universitaria?

La UNAM llamó a la comunidad universitaria a no compartir mensajes que no hayan sido verificados y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Síguenos en Google News y encuentra más información