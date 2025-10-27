Gran Premio de México podría extenderse más allá de 2028, confirma su director

Se analiza la extensión de las ediciones del Gran Premio de la Ciudad de México a 2028, confirma su director.

El Gran Premio de México podría extender su permanencia en el calendario de la Fórmula 1 más allá del año 2028, así lo confirmó su director, Federico González Compeán, quien afirmó que el evento “es el mejor de todos, no veo cómo pudiera estar mejor a 10 años”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, González Compeán aseguró que ya se encuentran en pláticas para prolongar la realización del evento, que este 2025 generó más de 82 mil empleos y se consolidó como una de las competencias más destacadas del circuito internacional.

Un referente mundial de turismo y experiencia

El directivo destacó que países como Canadá, Brasil y Miami han visitado México para observar la organización, las activaciones y la experiencia integral que combina gastronomía, cultura y turismo, lo que convierte al GP en una plataforma de proyección internacional.

Afirmó que el impacto del evento va más allá de Iztacalco, pues muchos visitantes extranjeros aprovechan su estancia para recorrer playas y otros destinos turísticos del país, generando una derrama económica significativa.

González Compeán reconoció el apoyo de las autoridades capitalinas desde la gestión de Claudia Sheinbaum y celebró la continuidad del respaldo con Clara Brugada, adelantando que “se tiene proyectado extender más allá del 2028”.

