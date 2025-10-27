Gran Premio de México concluye edición 2025 con más de 400 mil asistentes y saldo blanco: Federico González Compeán

Con un total de 41,326 mil asistentes, un cambio de liderazgo en el campeonato y una magnífica carrera con saldo blanco, el Gran Premio de México celebró una década de éxitos en la Ciudad de México.

En entrevista para Así las Cosas con Diego Martínez e Isaac Morán, el director del evento, Federico González Compeán, expresó su satisfacción y agradecimiento por el resultado de esta edición, destacando el apoyo de las autoridades capitalinas.

“El proyecto está consolidado con 10 años de historia y una derrama económica de 180 mil millones de pesos desde 2015, y 17 mil 800 millones solo en 2024. Hoy iniciamos el nuevo GP 2026”, señaló.

“Checo Pérez ha sido clave para el crecimiento”

Pese a la ausencia del piloto Sergio “Checo” Pérez, González reconoció su papel fundamental en la popularidad del evento.“Checo es un piloto increíble, ha ayudado a desarrollar el proyecto que ha duplicado su asistencia en los últimos cinco años. Esperamos que el entusiasmo se mantenga entre los fanáticos de la F1”, comentó.

El directivo también destacó que el Gran Premio de México es una de las fiestas automovilísticas más importantes del mundo, con una continuidad asegurada hasta 2028, gracias al éxito sostenido y al respaldo de la Ciudad de México.

