Salvador Guerrero Chiprés garantiza seguridad en el Gran Premio de México

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó que para garantizar la seguridad del Gran Premio de México del 24 al 26 de octubre quince escuderías estarán cerca de donde se realice el evento, en todas las rutas que abarcan del aeropuerto hasta el área de Polanco para asistentes y turistas.

Guerrero Chiprés dio a conocer que el acompañamiento a partir de este diseño de seguridad está a cargo de la jefa de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5 con la posibilidad de incrementar la presencia de las cámaras que hay en el C2 que corresponde al área, además van a desplazar unidades de camiones muy grandes, dos mástiles de tres metros y por primera vez se verá reflejada la nueva norma de los “viene-viene” que estarán alrededor del evento.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia el programa de repavimentación de avenidas principales en la CDMX

¿Cómo se implementará el operativo de seguridad?

El coordinador general del C5 señaló que aumentará la seguridad en la alcaldía Miguel Hidalgo y alrededor del lugar donde se realizará el Gran Premio de México, en aquellos lugares turísticos o de interés de disfrute en la capital, “plena atención del Gobierno de la Ciudad y por supuesto en lo que nos corresponde de las cámaras”.

Comentó que actualmente son 83 mil 400 cámaras en este gobierno, tan solo en el primer año y para el 30 de diciembre serán 30 mil 400 más e hizo una comparación con el año pasado donde se decreció el 85% el número de incidentes, donde se desplegaron 2 mil elementos para duplicar la vigilancia; este año, en términos generales, serán cerca de 4 mil oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adicionales.

¿Qué acciones se realizarán durante el evento?

En cuanto se acciona el botón de auxilio, viene un reporte de la policía que llega a alguno de los centros de atención correspondiente al área donde va a celebrarse el Gran Premio de México y se compartirá información con el oficial al que le corresponda la acción inmediata. “Es posible confiar plenamente”, concluyó.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Estados Unidos está deportando a cientos de cubanos, acusados de delitos graves, a México.



➡️Agarraron en Cuba a Zhi Dong Zhang, capo de fentanilo que se fugó de nuestro país.



➡️Y la flota de buques con huachicol que le da gasolina a… pic.twitter.com/h2UUTgRVMC — W Radio México (@WRADIOMexico) October 22, 2025

👉 Síguenos en Google News y encuentra más información