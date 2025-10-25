Gran Premio CDMX: Detienen a revendedores y remiten a franeleros en operativo de seguridad

El Gran Premio de la Ciudad de México es celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México supervisó el intenso operativo de prevención, seguridad y vialidad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del evento Gran Premio de la Ciudad de México de la Formula 1.

Ampliar

Te podría interesar: Gran Premio México dejará derrama económica de 20 mil millones y 90% de ocupación hotelera

¿Cuáles fueron los primeros resultados del operativo?

Durante la reunión de evaluación, se destacaron los resultados del viernes 24 de octubre, el primer día de actividades:

Detenciones por reventa: Fueron detenidas nueve personas por posible reventa de boletos, incluyendo a un menor de edad. Tres de los adultos ya contaban con antecedentes por la misma falta administrativa.

Fueron detenidas nueve personas por posible reventa de boletos, incluyendo a un menor de edad. Tres de los adultos ya contaban con antecedentes por la misma falta administrativa. Vialidad y recuperación de espacios: El dispositivo de Tránsito impuso 103 infracciones. Un total de 78 motocicletas y dos vehículos fueron llevados al depósito por infringir el Reglamento de Tránsito. Adicionalmente, 28 personas que apartaban lugares en la vía pública fueron remitidas al Juez Cívico.

El dispositivo de Tránsito impuso 103 infracciones. Un total de 78 motocicletas y dos vehículos fueron llevados al depósito por infringir el Reglamento de Tránsito. Adicionalmente, 28 personas que apartaban lugares en la vía pública fueron remitidas al Juez Cívico. Metro sin novedades: La Policía Auxiliar informó que no se reportó ninguna incidencia en el arribo y retiro de aficionados en las instalaciones del Metro durante la jornada.

Ampliar

También puedes leer: Gran Premio CDMX 2025: así será el plan de movilidad y transporte al Autódromo

¿Qué tecnología se usa en el operativo de seguridad?

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, agradeció el trabajo policial y enfatizó el uso de tecnología avanzada para prevenir delitos.

Personal de Inteligencia sobrevuela dos drones en el espacio del Autódromo desde una perspectiva de seguridad; además, se instalaron cámaras con reconocimiento facial de la Secretaría, para la identificación de personas que pudieran estar vinculadas a la reventa u otros hechos delictivos.

Adicionalmente, se implementó un despliegue operativo especial en los corredores turísticos, plazas comerciales y puntos de reunión de los aficionados.

El personal de la Policía Turística está brindando apoyo constante a los visitantes nacionales y extranjeros, elevando la experiencia de seguridad en la capital.

Encuentra más detalles: ¡F1 seguirá en la CDMX!

¿Cómo continuará el operativo durante el fin de semana?

El amplio dispositivo de vialidad y seguridad, que incluye el apoyo de la Unidad Canina y personal de Seguridad Escolar, continuará sin descanso este sábado y domingo hasta el término de las actividades y el desfogue total de asistentes, trabajadores y staff, garantizando un Gran Premio seguro y ordenado.

Miles de aficionados acudieron al primer día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México de la Formula 1 Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información