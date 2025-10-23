Gran Premio México dejará derrama económica de 20 mil millones y 90% de ocupación hotelera

Los boletos están agotados para el Gran Premio de la Ciudad de México 2025. / Chris Graythen

Gracias al Gran Premio CDMX Fórmula 1, la ocupación hotelera este fin de semana en la capital del país llegará al 90 por ciento y la derrama económica será de 20 mil millones de pesos.

“Nos informan que se espera una ocupación hotelera de casi el 90 por ciento, y que tenemos a muchos turistas, una derrama económica que va a alcanzar los 20 mil millones de pesos en la Ciudad de México, beneficiando a muchas áreas turísticas, hoteles, restaurantes, pero también empleo”. — Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada, detalló que en los tres días del evento, del 24 al 26 de octubre, se van a generar nueve mil empleos y se espera la llegada de casi medio millón de visitantes.

¡Arranca la #F1 en la #CapitalDeLaTransformación! Me entusiasma ver cómo este gran evento despierta la pasión por la velocidad. La @F1 es una muestra de cómo la ciencia y la innovación también inspiran sueños y talento en nuestra ciudad.



¡Que este fin de semana sea de #F1ESTA en… pic.twitter.com/gR0zEnlpo8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 24, 2025

También puedes leer: Gran Premio CDMX 2025: así será el plan de movilidad y transporte al Autódromo

¿Hasta cuándo continuará el Gran Premio de México?

Al asistir a las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez para inaugurar el Pabellón Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que la Fórmula 1 se prorrogará hasta el 2028, “y sabemos que va a continuar por más tiempo”.

Indicó también que para la seguridad del evento se contará con tres mil 900 policías y 400 vehículos oficiales para la vigilancia.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Te podría interesar: Gran Premio CDMX generará derrama económica de más de 20 mil mdp en 2025

¿Qué impacto económico ha tenido la Fórmula 1 en México?

El presidente y director general del CIE y presidente de la Fórmula 1, Gran Premio Ciudad de México, Alejandro Soberón Kuri, dijo que el regreso de la F1 a nuestro país cumple 10 años, generando una derrama económica de más de 137 mil 500 millones de pesos y más de 82 mil empleos en estos años.

Precisó que este evento deportivo coloca a México en la mirada de millones de espectadores.

“Tan sólo Fórmula 1 tiene una afición de más de mil 500 millones de seguidores a nivel mundial, y se transmite en más de 200 países”. — Alejandro Soberón Kuri

Por lo que, añadió, “ser parte desde hace una década del grupo de países que tienen el honor de albergar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 nos ha permitido mostrar a la Ciudad de México como una metrópoli moderna, vibrante, llena de vida”.

El Gran Premio de México seguirá hasta 2028 Ampliar

Encuentra más detalles: ¡F1 seguirá en la CDMX!

¿Qué se muestra en el Pabellón Ciudad de México?

En el pabellón de la Ciudad de México, que está dentro del complejo de F1, se mostrarán los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán con elementos de las celebraciones del Día de Muertos, entre otras cosas.

Inauguramos el Pabellón Ciudad de México “Corazón Grande” en la @F1: un espacio inmersivo donde la tecnología, la cultura y la tradición se encuentran para rendir homenaje a los 700 años de México-Tenochtitlan y a nuestras raíces que siguen latiendo en cada rincón de nuestra… pic.twitter.com/63roZu6Y9Z — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 24, 2025

Apm.

Síguenos en Google News y encuentra más información