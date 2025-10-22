Gran Premio CDMX 2025: así será el plan de movilidad y transporte al Autódromo

El Autódromo Hermanos Rodríguez es donde se lleva a cabo el Gran Premio de México. / Jared C. Tilton

La cuenta regresiva ha comenzado. A solo días del vibrante Gran Premio De La Ciudad De México 2025 de la Fórmula 1, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un plan especial de movilidad para garantizar que miles de aficionados de la F1 disfruten la mejor experiencia de llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los boletos están agotados para el Gran Premio de la Ciudad de México 2025.

¿En qué consiste el plan de movilidad para el Gran Premio CDMX?

La clave de este plan, enfocado en la sostenibilidad y la eficiencia, es la ausencia de estacionamiento en el recinto. En su lugar, se han habilitado rutas de transporte especial que conectarán puntos estratégicos de la ciudad directamente con el Autódromo.

Transporte remoto:

Para facilitar el acceso y hacer el Gran Premio más sostenible, la CDMX pondrá en marcha un sistema de transportación remota exclusivo para asistentes con boleto.

Puntos de Salida Estratégicos:

Estadio Azteca

Plaza Carso

Auditorio Nacional

Expo México Santa Fe

Hipódromo de las Américas (acceso a Centro Banamex)

Horario del Servicio Especial: De 07:00 a 19:00 horas, con autobuses de RTP, STE y ORT.

Costo: Viaje Sencillo 150 pesos. Viaje Redondo 300 pesos

Deberás contar con una Tarjeta de Movilidad de CDMX para utilizar este transporte

El pago de estas rutas solo se podrá realizar con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Habrá venta y recargas disponibles en todos los puntos de abordaje.

Puntos de Llegada al Autódromo: Los autobuses arribarán a tres puntos clave: Eje 3 Sur Añil, Viaducto Río Piedad y Eje 4 Oriente.

¿Qué otras opciones tendrán los asistentes?

Opción Ticket2Ride

Los asistentes también tienen la opción de adquirir el servicio Ticket2Ride a través de Ticketmaster. Este transporte de ida y vuelta tiene un costo de $350 pesos (más cargos) por día y ofrece 5 puntos de abordaje:

Mundo E

Interlomas

Perisur

Condesa

Plaza Lindavista

Carpool y transporte perimetral gratuito

Pensando en reducir el número de vehículos y fomentar la convivencia, la app del México GP ofrece una comunidad de carpool en alianza con Tribbu. Utiliza el código F1MEXICO para unirte y compartir gastos y trayecto.

La app del México GP se une alianza con Tribbu para que hagan carpool. Utiliza el código F1MEXICO para unirte y compartir gastos

Además, habrá transporte perimetral gratuito (RTP, Metrobús y Trolebús) circulando en el circuito del Autódromo de 7:00 a 20:00 hrs para acercar a los asistentes a su puerta correcta.

Alternativas

Taxi oficial: Bases habilitadas en la Puerta 15 (Añil esq. Resina), con unidades identificadas con sticker oficial y cobro con taxímetro.

Apps de Movilidad: Zona de ascenso y descenso en la Puerta 6 del Palacio de los Deportes.

Zona de ascenso y descenso en la Puerta 6 del Palacio de los Deportes. Red de Transporte Público:

Metro L9: Estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Metrobús L2: Arribos Iztacalco y UPIICSA.

Arribos Iztacalco y UPIICSA.

Trolebús L2: Estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.

Podrás llegar al Gran Premio de México en Metro

¿Qué rutas alternas y cierres viales habrá?

La lateral de Río Churubusco a la altura del Autódromo permanecerá cerrada. El tránsito se desviará a los carriles centrales.

Se recomienda a la población capitalina utilizar las siguientes vías alternas para evitar afectaciones: Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, Eje Central, Eje 2 Oriente, entre otras.

Cortesía

¡Planifica tu Ruta!

Se invita a los fanáticos de la Fórmula 1 a descargar la app del México GP, donde en la sección “Plan de Movilidad” encontrarán el servicio “Traza tu ruta” en alianza con Ualabee, la herramienta ideal para conocer la ruta más rápida y eficiente.

