Gran Premio CDMX 2025: así será el plan de movilidad y transporte al Autódromo
El Gran Premio CDMX tendrá un operativo especial de movilidad sin estacionamiento en el Autódromo, con transporte remoto, rutas estratégicas y servicio gratuito perimetral.
La cuenta regresiva ha comenzado. A solo días del vibrante Gran Premio De La Ciudad De México 2025 de la Fórmula 1, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un plan especial de movilidad para garantizar que miles de aficionados de la F1 disfruten la mejor experiencia de llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez.
¿En qué consiste el plan de movilidad para el Gran Premio CDMX?
La clave de este plan, enfocado en la sostenibilidad y la eficiencia, es la ausencia de estacionamiento en el recinto. En su lugar, se han habilitado rutas de transporte especial que conectarán puntos estratégicos de la ciudad directamente con el Autódromo.
Transporte remoto:
Para facilitar el acceso y hacer el Gran Premio más sostenible, la CDMX pondrá en marcha un sistema de transportación remota exclusivo para asistentes con boleto.
Puntos de Salida Estratégicos:
- Estadio Azteca
- Plaza Carso
- Auditorio Nacional
- Expo México Santa Fe
- Hipódromo de las Américas (acceso a Centro Banamex)
Horario del Servicio Especial: De 07:00 a 19:00 horas, con autobuses de RTP, STE y ORT.
Costo: Viaje Sencillo 150 pesos. Viaje Redondo 300 pesos
El pago de estas rutas solo se podrá realizar con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Habrá venta y recargas disponibles en todos los puntos de abordaje.
Puntos de Llegada al Autódromo: Los autobuses arribarán a tres puntos clave: Eje 3 Sur Añil, Viaducto Río Piedad y Eje 4 Oriente.
¿Qué otras opciones tendrán los asistentes?
Opción Ticket2Ride
Los asistentes también tienen la opción de adquirir el servicio Ticket2Ride a través de Ticketmaster. Este transporte de ida y vuelta tiene un costo de $350 pesos (más cargos) por día y ofrece 5 puntos de abordaje:
- Mundo E
- Interlomas
- Perisur
- Condesa
- Plaza Lindavista
Carpool y transporte perimetral gratuito
Pensando en reducir el número de vehículos y fomentar la convivencia, la app del México GP ofrece una comunidad de carpool en alianza con Tribbu. Utiliza el código F1MEXICO para unirte y compartir gastos y trayecto.
Además, habrá transporte perimetral gratuito (RTP, Metrobús y Trolebús) circulando en el circuito del Autódromo de 7:00 a 20:00 hrs para acercar a los asistentes a su puerta correcta.
Alternativas
Taxi oficial: Bases habilitadas en la Puerta 15 (Añil esq. Resina), con unidades identificadas con sticker oficial y cobro con taxímetro.
- Apps de Movilidad: Zona de ascenso y descenso en la Puerta 6 del Palacio de los Deportes.
- Red de Transporte Público:
- Metro L9: Estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.
- Metrobús L2: Arribos Iztacalco y UPIICSA.
- Trolebús L2: Estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.
¿Qué rutas alternas y cierres viales habrá?
La lateral de Río Churubusco a la altura del Autódromo permanecerá cerrada. El tránsito se desviará a los carriles centrales.
Se recomienda a la población capitalina utilizar las siguientes vías alternas para evitar afectaciones: Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, Eje Central, Eje 2 Oriente, entre otras.
¡Planifica tu Ruta!
Se invita a los fanáticos de la Fórmula 1 a descargar la app del México GP, donde en la sección “Plan de Movilidad” encontrarán el servicio “Traza tu ruta” en alianza con Ualabee, la herramienta ideal para conocer la ruta más rápida y eficiente.
