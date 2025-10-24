Mujer se hace pasar por enfermera y se roba a una bebé de un hospital | VIDEO

En días recientes se dio a conocer la noticia de que una recién nacida, fue sustraída del Hospital Materno Infantil durante la madrugada. Por lo que la Fiscalía General del Estado divulgó una descripción detallada de la persona que la sustrayó y además, emitieron una Alerta Amber para poder localizar a la menor.

Bebé sustraída Ampliar

Te contamos todo lo que ha sucedido con el caso.

¿Cómo fue el robo de la menor?

De acuerdo con las últimas versiones, una mujer que vestía una filipina tipo uniforme de enfermera o médico, sustrajo a la menor del Hospital Materno Infantil durante la madrugada.

La Fiscalía General del Estado divulgó una descripción de las características de la culpable para poder facilitar su identificación y solicitó apoyo de la misma ciudadanía en caso de que se le viera. Te dejamos el video completo aquí.

El mismo reporte menciona que la mujer tendría entre 35 y 40 años con una estatura de 1.58 metros.

Asimismo, emitieron la Alerta Ámber de la menor que por nombre lleva Judith. A pesar de tener un mes desaparecida, sus padres no perdieron la esperanza y afortunadamente, fue localizada con vida.

¿Cómo fue localizada la menor sustraída en Judith?

La menor recién nacida, fue hallada con vida, acorde con las palabras del gobernador del Estado, Esteban Villegas, quien mencionó:

Informo que la bebé Judith Alejandra Rivas, fue localizada y ya se encuentra con sus padres. La prioridad en este momento es su salud y recuperación. En este gobierno seguimos comprometidos con proteger lo que más amamos: nuestras familias”

La pequeña fue encontrada sana y salva en un área verde del fraccionamiento Hacienda Las Flores, envuelta en una sábana blanca. Debido a la acción rápida de las autoridades y a la colaboración ciudadana, esta historia tuvo un final afortunado. Por lo que ya están juntos como familia y la menor ya fue reunida con sus padres.