Se activa Alerta Amber en Durango por robo de recién nacida en hospital

Hospital Materno Infantil de Durango es el sito del que desapareció una recién nacida.

Este jueves se registró el robo de una niña de un mes de nacida del Hospital Materno Infantil en pleno Centro de Durango, lo que activó la Alerta Amber en la entidad.

La Fiscalía General del Estado emitió la Alerta Amber para la localización de la bebé que se presume fue distraída por una mujer.

¿Qué acciones realiza la Fiscalía de Durango tras el robo?

En el Centro Hospitalario se realizan las investigaciones y se revisan las cámaras de vigilancia para tratar de identificar a la persona que se llevó del centro hospitalario a la menor.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que ayude a ubicar a la recién nacida.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información