Mega Puente Día de Muertos SEP 2025: ¿Cuándo empieza y cuántos días son para estudiantes de educación básica?

¿Qué onda con el mega puente de Día de Muertos? La Secretaría de Educación Pública ya confirmó la fecha en la que comenzará el fin de semana largo para todos los estudiantes de educación básica en el país.

Y es que, de acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2025-2026, este año el puente de Día de Muertos literalmente empieza en octubre y termina en noviembre. Sí, así como lo lees.

¿Cuándo empieza el mega puente de Día de Muertos de la SEP 2025?

Este año, el mega puente por el Día de Muertos para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzará el viernes 31 de octubre, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

A partir de ahí, los alumnos podrán seguirse de largo con el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, para regresar a clases con normalidad el lunes 3 de noviembre, luego de los tradicionales festejos.

¿Cuántos días se suspenden las clases en noviembre según la SEP?

En noviembre también habrá otros descansos, pues, de acuerdo con la SEP, se suspenderán clases el lunes 17 de noviembre, por el Aniversario de la Revolución Mexicana, y el viernes 28 de noviembre, nuevamente por Consejo Técnico Escolar.

