Mega Procesión de Catrinas en CDMX 2025: ¿Cuándo empieza el desfile por el Día de Muertos y que contingentes habrá?

La tradicional Mega Procesión de Catrinas regresa a la Ciudad de México con varios contingentes y disfraces rumbo al Zócalo. / Jan Sochor

La emoción por celebrar el Día de Muertos aumenta con cada día que se acerca la fecha, y aunque todavía faltan algunas semanas para festejarlo, ya se dieron a conocer los detalles sobre cómo se llevará a cabo la Mega Procesión de Catrinas en la Ciudad de México, uno de los desfiles masivos más esperados de esta temporada en la capital.

Cada año, miles de personas se reúnen con sus mejores trajes, maquillajes y disfraces para rendir homenaje a esta tradición mexicana que combina arte, color y memoria.

¿Cuándo es la Mega Procesión de Catrinas en CDMX 2025?

Este año, la Mega Procesión de Catrinas se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 6 de la tarde.

El registro para quienes desean desfilar permaneció abierto desde marzo y cerró recientemente, el 5 de octubre. Sin embargo, si no alcanzaste lugar, aún puedes asistir como espectador y disfrutar del desfile que año con año reúne a miles de personas.

TE PUEDE INTERESAR: Valle de las Catrinas en Atlixco 2025: ¿En qué partes del Pueblo Mágico de Puebla están las catrinas de Día de Muertos?

¿Cuáles son los contingentes de catrinas y catrines en la Mega Procesión?

En el desfile participan todo tipo de catrinas y catrines, desde los clásicos hasta los más creativos como las prehispánicas, rumberas, exóticas, novias o quinceañeras.

Otras son las catrinas con abuelitos, “balloon fashion”, circenses, ciclistas, estudiantiles, teatreras y hasta pet friendly. Pero no se acaba ahí porque también hay contingentes como México en la piel, médicos y enfermeros, medievales, de cosplay, del recuerdo (que rinden homenaje con fotos de seres queridos), choleras, luminosas, con trajes típicos, danzas y muchas otras expresiones.

Aunque el registro para participar ya se cerró en varios contingentes, todavía hay algunos espacios para inscribirse y los puedes checar en: https://megaprocesiondelascatrinas.com.mx/eventos/

¿Cuál es la ruta de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX 2025?

La ruta será la de siempre que va del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino:

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Plaza de la Constitución.

TE PUEDE INTERESAR: Esta es la guía definitiva para asistir a la Marcha Zombie 2025; Disfraces, música y mucha diversión