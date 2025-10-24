¡La Sonora Dinamita está de luto! Fallece Toño Peregrino, emblemática voz de la agrupación

La Sonora Dinamita es una icónica orquesta de música tropical, principalmente de cumbia colombiana fundada en 1960. Su vocalista, Toño Peregrino, fue reconocido y su trayectoria musical lo demuestra.

Sonora Dinamita Toño Peregrino Ampliar

Con mucho pesar, la Sonora Dinamita compartió la triste noticia de que falleció el pasado 22 de octubre de 2025, te contamos todos los detalles al respecto.

¿De qué falleció Toño Peregrino, vocalista de la Sonora Dinamita?

La música se viste de luto una vez más, pues el vocalista legendario de la Sonora Dinamita, Toño Peregrino, falleció y la banda, compartió un emotivo comunicado.

En éste, mencionan: “Hoy la música tropical está de luto… La Sonora Dinamita despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo”.

Sonora Dinamita Toño Peregrino Ampliar

La noticia le dio vuelta en redes sociales y la agrupación expresó su profundo agradecimiento por haber compartido su pasión por la música y dejar un legado en esta. Asimismo, no se han revelado las causas de la muerte sin embargo, pidieron respeto y apoyo para su círculo cercano y sus familiares.

¿Le rendirán homenaje en algún concierto de La Sonora Dinamita?

Hasta el momento no se sabe con certeza si le rendirán un homenaje, pero algunos de sus fans creen que sí. Aunque para cualquier cosa, puedes seguir sus redes sociales oficiales por si lanzan un comunicado o un evento especial para recordar a este grande de la música latina.