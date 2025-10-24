Aguinaldo 2025: descuento de ISR es legal y NO es un ‘nuevo impuesto’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El aguinaldo no será gravado con un “nuevo impuesto” como se ha difundido en redes sociales, causando preocupación entre los trabajadores.

El subdirector de la Revista Fortuna y especialista fiscal, Fernando León, aclaró que la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo ha existido siempre y, lo más importante, tiene un tope de exención que los trabajadores deben conocer para evitar caer en la desinformación.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el experto explicó que, si bien el gravamen existe y es legal, es fundamental entender que se aplica al excedente de un monto exento de acuerdo con la Ley del ISR.

¿Cuál es el monto exento de impuestos en el aguinaldo?

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que existe una parte exenta de gravamen equivalente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Cálculo: Considerando que el valor diario de la UMA para 2025 es de 113.14 pesos, el monto que estará libre de impuestos asciende a 3,394.20 pesos .

Considerando que el valor diario de la UMA para 2025 es de 113.14 pesos, el monto que estará libre de impuestos asciende a . Gravamen: Únicamente la cantidad que exceda este tope de 3,394.20 pesos es la que será sujeta al ISR. Este ingreso excedente se acumula al salario mensual del trabajador para el cálculo del impuesto correspondiente.

¿Por qué no es un nuevo impuesto al aguinaldo?

El especialista recalcó que no hay un nuevo impuesto, y que la regla siempre ha existido. El cambio principal en los últimos años fue la sustitución del Salario Mínimo por la UMA en el cálculo de la exención, una medida que sí resultó en una ligera afectación al reducir el monto exento para los trabajadores.

Respecto a la fecha de pago, los patrones tienen como límite legal el 20 de diciembre para depositar la prestación a sus empleados.

Diputados panistas propusieron que se eliminara el ISR del aguinaldo

