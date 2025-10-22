Guía rápida: ¿Mi aguinaldo paga impuestos? Así aplica la retención de ISR

Aquí te contamos quienes deberán pagar ISR en su aguinaldo y quiénes lo reciben / cerro_photography

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) retendrá el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero solo si cumples con ciertos requisitos que te contamos a continuación.

¿Cuándo aplica el pago del ISR en el aguinaldo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo sí genera el pago ISR, pero no en todos los casos.

En los casos en los que el monto recibido por el trabajador sea 30 veces o más la Unidad de Medida y Actualización (UMA) si están sujetos a pagar ISR.

Cabe recordar que el aguinaldo es una prestación obligatoria para los trabajadores conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo vigente desde 1970 y que conlleva el pago del ISR a partir de esta cantidad.

¿Cuál es el monto mínimo del aguinaldo y su fecha de pago?

Equivale a por lo menos 15 días de salario, considerando el de base o aquel que se percibe por día laborado; cada año los trabajadores tienen derecho a recibir el aguinaldo, que en algunas ocasiones conlleva el pago de impuestos.

Éste deberá pagarse antes del 20 de diciembre, en caso contrario, el empleador podría hacerse acreedor a sanciones de 50 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El aguinaldo se otorga a los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes, aunque no es obligatorio para los trabajadores contratados por honorarios, excepto que exista una subordinación.

