Suman 78 muertes y 23 personas no localizadas por lluvias en México

Tras las intensas lluvias en México en cinco estados del país se actualizan las cifras, suman 78 las personas fallecidas y 23 personas no localizadas.

Después de mencionar que se sigue recibiendo el apoyo empresarial para productos como ropa, despensas, verduras, enseres de limpieza, plantas potabilizadoras, entre muchos más, la presidenta Claudia Sheinbaum, defendió el trabajo del Gobierno ante la emergencia y enfatizó que la capacidad del estado debe ser fortalecida.

“La capacidad del Estado es insustituible, si Defensa no tuviera la cantidad de helicópteros que tiene, no podríamos hacer puentes aéreos, si el general Vallejo no hubiera adquirido toda la maquinaria que tiene para el Tren Maya que se hizo para la repavimentación, que hoy están colaborando en la apertura de caminos, pues no tendríamos esa capacidad… está bien que haya contratación del gobierno al privado pero no podemos depender completamente de eso… imagínense si CFE no tuviera 100 plantas de emergencia, 200 no sé cuántas tienen en este momento, hay 60 plantas de emergencia que utilizó para llevar a comunidades aisladas, para que pudieran tener electricidad… la capacidad de atención en las emergencias del Estado no se puede sustituir incluso hay que fortalecerla”.

¿Qué estados fueron los más afectados por las lluvias?

Señaló que sigue siendo Hidalgo, la entidad en la que más ha costado llegar a zonas incomunicadas sobre todo por lluvias registradas con posterioridad. Previamente el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, indicó que sigue en aumento la recuperación de comunidades.

“En total las localidades ya comunicadas son 195 de 288, esto representa cercano al 70% de comunidades que ya tienen paso en el caso de atención de servicios de la energía eléctrica tenemos que Hidalgo ya está al 97.64%, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya están con servicio completo y Veracruz 99.93% está dando 99.38% de localidades y de comunidades ya con energía eléctrica”.

¿Qué apoyos se entregan a las comunidades afectadas?

Detalló que hasta la fecha suman 85 mil viviendas censadas a las que se les entregará el apoyo inmediato de 20 mil pesos de manera directa. Además, destacó que fueron entregadas 273 mil despensas, mientras se han aplicado 168 mil vacunas a la población en riesgo, mientras se han limpiado en total 979 escuelas de mil 351 afectadas en los estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla.

