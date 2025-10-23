Boing está a punto de desaparecer: ¿Es cierto? Esto es lo que sabemos

La senadora priista Carolina Viggiano advirtió que los impuestos a las bebidas azucaradas comprometen las operaciones de la cooperativa Pascual.

¿Boing podría desaparecer? Recientes declaraciones de Carolina Viggiano, senadora por el Partido Revolucionario Institucional, apuntan a que una de las marcas de jugos más populares del país está al borde de la quiebra. Según la legisladora, el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas que Morena y sus aliados aprobaron dentro del Paquete Económico del próximo año es el responsable.

Acabo de platicar con el sindicato de Boing. Son 4 mil 500 empleos que están a punto de quebrar y les van a poner impuesto a las bebidas azucaradas — Señaló Viggiano en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con la senadora, la cooperativa Pascual estaría analizando la posibilidad de reconvertir la empresa, pues con la nueva carga fiscal no podrían sostener sus operaciones. También mencionó que los productores de caña ya comenzaron a dejar de surtirles, al no resultarles rentable continuar con el cultivo.

El BOING está a punto de morir, cortesía de la impuestiza avalada por diputados de Morena-PT y Verde a las bebidas azucaradas.



Cinco mil empleados de la cooperativa Pascual están en riesgo y así lo manifestaron trabajadores a la senadora @caroviggiano pic.twitter.com/YPJTCvuivH — Irving (@IrvingPineda) October 22, 2025

Asimismo, dijo que la situación no solo impacta a los trabajadores de la cooperativa, sino también a las comunidades que dependen de esta cadena productiva. “Es un problema serio porque hay muchos empleos en medio de esto. Yo creo que deberíamos cultivar la libertad de que cada quien elija lo que consume”, concluyó.

Hasta el momento, la cooperativa Pascual, encargada de producir los jugos Boing, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las declaraciones de la senadora ni respecto al impacto del nuevo impuesto.

