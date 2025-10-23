Histórica oración ecuménica entre el Papa León XIV y el rey Carlos III en el Vaticano| Video
El Papa León XIV y el monarca británico participaron en una oración ecuménica en el Vaticano, un gesto simbólico de unidad entre la Iglesia Católica y la Anglicana tras una reunión privada.
Este jueves (23.10.25) en un hecho histórico, el Papa León XIV y el monarca de Inglaterra, Carlos III, acompañado de su consorte, participaron en la oración ecuménica de alabanza a Dios, luego de una audiencia privada, según informó el medio oficial del Estado Vaticano.
Encuentro entre el Vaticano y la monarquía británica
Los Reyes Carlos y Camila llegaron al Vaticano cerca de las once de la mañana al Patio de San Dámaso como parte de una visita de Estado. Entre los honores a los reyes, la banda de la Gendarmería interpretó God Save the King, para luego dar paso a la reunión privada.
El lugar de la inédita reunión fue la Sala Regia, en donde los líderes de la Iglesia Católica y el Reino Unido intercambiaron dos ejemplares de orquídeas como símbolo de un compromiso compartido con el cuidado de la creación.
TE PODRÍA INTERESAR: El Papa Francisco fue un hombre sin secreto, “el loco de Dios sentado en la silla de San Pedro”: Javier Cercas
Unidad religiosa entre la Iglesia Católica y la Anglicana
Teniendo como fondo los frescos de Miguel Ángel, la Iglesia Católica unió su oración a la Iglesia Anglicana para pedir a Dios por la unidad, acontecimiento no ocurrido desde hace siglos.