Histórica oración ecuménica entre el Papa León XIV y el rey Carlos III en el Vaticano| Video

El Papa León XIV y el monarca británico participaron en una oración ecuménica en el Vaticano, un gesto simbólico de unidad entre la Iglesia Católica y la Anglicana tras una reunión privada.

En un hecho histórico se dio el encuentro entre el Vaticano y la monarquía británica en una oración por la unidad.

Araceli Hernández Zamora

Este jueves (23.10.25) en un hecho histórico, el Papa León XIV y el monarca de Inglaterra, Carlos III, acompañado de su consorte, participaron en la oración ecuménica de alabanza a Dios, luego de una audiencia privada, según informó el medio oficial del Estado Vaticano.

Encuentro entre el Vaticano y la monarquía británica

Los Reyes Carlos y Camila llegaron al Vaticano cerca de las once de la mañana al Patio de San Dámaso como parte de una visita de Estado. Entre los honores a los reyes, la banda de la Gendarmería interpretó God Save the King, para luego dar paso a la reunión privada.

El lugar de la inédita reunión fue la Sala Regia, en donde los líderes de la Iglesia Católica y el Reino Unido intercambiaron dos ejemplares de orquídeas como símbolo de un compromiso compartido con el cuidado de la creación.

Unidad religiosa entre la Iglesia Católica y la Anglicana

Teniendo como fondo los frescos de Miguel Ángel, la Iglesia Católica unió su oración a la Iglesia Anglicana para pedir a Dios por la unidad, acontecimiento no ocurrido desde hace siglos.

