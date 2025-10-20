Gran Premio CDMX generará derrama económica de más de 20 mil mdp en 2025

el Gran Premio CDMX se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y prevé una derrama económica de más de 20 millones de pesos.

De acuerdo con las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, el Gran Premio F1 de la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejará una derrama económica de 20,892 millones de pesos, lo que representa un aumento del 16.47%, respecto a la derrama registrada el año anterior en el marco de este mismo evento, señaló el presidente del organismo Vicente Gutiérrez Camposeco.

Impacto económico del Gran Premio en CDMX

Según el cálculo del organismo empresarial, señaló Gutiérrez Camposeco, las unidades económicas que se verán beneficiadas con este incremento serán: agencias de viajes, centros comerciales, tiendas de souvenirs, tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes y bares.

“Solo en materia de hospedaje, la Canaco CDMX anticipa una derrama económica de 344 millones 882 mil pesos, lo cual se reflejaría en una ocupación hotelera del 90% en los alrededores del Autódromo y del 72.5% en el resto de la CDMX. En cuanto a la venta de boletos, se prevén ventas por 7,914 millones de pesos; por servicios turísticos, 4,247 millones de pesos y por cobertura mediática, 8,384 millones de pesos”.

Atractivo internacional del evento

Estos eventos mueven multitudes y unen a fanáticos para disfrutar la actuación de los mejores pilotos de carreras del circuito Fórmula 1 de las escuderías más importantes a nivel internacional. Una vez más, la Ciudad de México estará en los reflectores de todo el mundo.

