Selene Ávila denuncia discriminación política dentro de Morena

La diputada federal por Morena, Selene Ávila, denunció públicamente que el coordinador de su grupo parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, impidió su participación como delegada en un encuentro de la Unión Interparlamentaria (UIP). La legisladora que es “incómoda” para algunos miembros de Morena.

¿Qué motivó la denuncia por discriminación política?

En entrevista para ‘Así Las Cosas Enrique Hernández Alcázar’, Selene Ávila explicó que había ganado una silla en el Comité Internacional de Salud de la UIP en Uzbekistán, siendo la única mexicana con ese cargo.

Su objetivo en la reunión de Ginebra era ser candidata a la presidencia de dicho comité para impulsar proyectos como la prohibición del matrimonio infantil, la venta de niñas y estrategias legales contra el consumo de drogas, además de fortalecer los sistemas de salud en países emergentes.

Ávila informó que Monreal estaba al tanto de su cargo y su intención de ser presidenta. Sin embargo, al solicitar su aprobación para formar parte de la delegación que viajaría a Ginebra, le fue negada.

“Me dijo que no, que yo no iba. Le dije: ‘A ver, ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no?’. Pues porque no y ya”.Posteriormente, Monreal alegó un tema de “recursos de austeridad”. —

¿Qué ocurrió durante la reunión en Ginebra?

Ante la negativa, la diputada federal decidió costear su viaje, informándole a Monreal que iría de todos modos por la invitación directa de la UIP, que reconoció su asiento y su victoria en Uzbekistán.

Pese a esto, la diputada detalló el encontronazo con Monreal: “Me dijo: ‘Hazle como quieras, yo no te registro’”.

El bloqueo se concretó cuando, al llegar a la sede en Ginebra con su pasaporte diplomático, fue notificada de que su nombre no estaba en la hoja de registro de la delegación mexicana, la cual llevaba la firma de Pedro Aces.

Aunque la propia Unión Interparlamentaria intervino para que se le permitiera el acceso, pues ya formaba parte de la organización, la diputada no pudo postularse a la presidencia del Comité de Salud por llegar “demasiado tarde para cabildear los votos”.

¿Qué consecuencias denunció la legisladora?

La legisladora aseguró que todo esto ocurrió debido a que es “molesta” e “incómoda” para algunos en su partido porque no teme decir lo que piensa y se enfoca en estudiar y prepararse a fondo en temas legislativos, y por “ser güera”.

Señaló que este tipo de acciones, que buscan “humillar” a las mujeres, no deben permitirse, pues sientan un precedente negativo de discriminación política dentro de la representación parlamentaria.

