Cuauhtémoc Blanco: Sí me gusta jugar pádel, y si tengo que pagar una multa lo haré

Cuauhtémoc Blanco confirmó que estaba jugando pádel, pero que fue antes del inicio de la sesión

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo asumir su responsabilidad y estar dispuesto pagar las multas que le aplique la Cámara de Diputados por no atender una sesión en la Comisión de Presupuesto en la que se confundió y en lugar de votar, pasó lista.

Muy tranquilo, sin remordimiento alguno, admitió que sí estuvo jugando pádel pero que lo hizo horas antes de sumarse a la sesión y que tardó en conectarse porque no traía el teléfono que les da la Cámara para ese fin, por lo que usó el teléfono personal y no había señal para pasar lista a tiempo, pero de cualquier manera si lo multan cumplirá con la sanción.

Puedes leer los detalles aquí : Diputado Cuauhtémoc Blanco confunde votación con pase de lista mientras juega pádel

¿Por qué Cuauhtémoc Blanco podría ser sancionado?

Incluso, el exfutbolista profesional dijo que no iba a caer en las provocaciones de la prensa que le insistió en que cuando se conectó a la sesión se le veía agitado y sudoroso.

“Por eso te digo, no había señal, pues estaba hasta el Desierto de los Leones, entonces, yo voy a caer en las provocaciones de ustedes y como lo dijo Monreal, pues yo sumo mis responsabilidades y si me quieren multar, pues que me multen”. — Cuauhtémoc Blanco Bravo

- “¿No le ha llamado el diputado Monreal?“, se le cuestionó.

- “No, por me vine para acá a tomar asistencia y luego aquí a la comisión”, respondió Blanco Bravo.

Ampliar

También te podría interesar: La senadora Lucía Meza denuncia a Cuauhtémoc Blanco por amenazas

¿Qué respondió sobre las burlas de otros legisladores?

Respecto a las burlas que le hicieron sus compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto, Cuauhtémoc Blanco dijo que el priista Mario Zamora es su amigo y es muy bromista, por eso dijo eso de que no sabía ni lo que estaba votando por jugar pádel sin atender la sesión.

“Ese diputado dice que no sé que estoy vitando, yo me llevo muy bien con él, no tengo ningún problema con él, siempre ha sido así. Es muy bromista pero no pasa nada asumo la responsabilidad de lo que pasó y nada más”. — Cuauhtémoc Blanco Bravo

Es más, el legislador de Morena reconoció que le encanta jugar pádel y otros deportes, por lo que siempre lo vamos a ver ejercitando alguna actividad física ya que por prescripción médica tiene que hacer algún deporte.

-“¿Y estaba jugando pádel ayer, frontenis o algo así?“, le preguntaron al diputado.

- “Mira en primer lugar, a mí me encanta el pádel, gracias a Dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego basquetbol. Me hice unos estudios hace poco porque necesito hacer ejercicio, por mi corazón necesito ejercitarme y me van a poder ver siempre jugar futbol, pádel, squash”, aseguró.

Cuauhtémoc Blanco aseguró que requiere hacer ejercicio por temas médicos Ampliar

Cuauhtémoc Blanco participó ahora sí de manera presencial, en la sesión de este martes de la Comisión de Presupuesto de la que es Secretario, y que se reunió con la titular del INEGI, Graciela Márquez Colín.

Síguenos en Google News y encuentra más información