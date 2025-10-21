;

  • 22 OCT 2025, Actualizado 02:11

Imputan a segundo implicado por asesinato del abogado David Cohen

Un juez de control imputó a Donovan “N” por su presunta participación en el asesinato de abogado David Cohen, ocurrido afuera de Ciudad Judicial.

Donovan &quot;N&quot; permanecerá en prisión

Comunicóloga, apasionada por el periodismo de investigación y las causas sociales. Soy la voz de la sección &quot;Tendencias&quot; en Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar. Busco que la ciudadanía reciba información objetiva y veraz.Alejandra Pérez Molina

Un juez de control imputó formalmente a Donovan “N”, el segundo presunto implicado en el asesinato de abogado David Cohen afuera de Ciudad Judicial en la capital.

Donovan "N"

La imputación de Donovan “N” incluye varios delitos graves que complican su situación legal. El presunto participante fue acusado por:

  • Homicidio calificado, en calidad de coautor o partícipe.
  • Delitos contra la salud.
  • Portación de arma de fuego.
  • Cohecho.

¿Qué determinó el juez sobre el segundo detenido?

Con esta determinación, Donovan “N” permanecerá recluido en un penal mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, sumándose al primer detenido por el homicidio del abogado.

Implicados en el homicidio del abogado David Cohen

¿Qué busca esclarecer la investigación?

Las autoridades ahora centran sus esfuerzos en determinar la participación exacta de cada uno de los dos detenidos. La investigación busca esclarecer: ¿Quién de los dos fue el que accionó el arma de fuego?

