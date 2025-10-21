Feria Nacional del Mole 2025 en Milpa Alta: Ubicación, horarios y fecha del último día para visitarla en CDMX

Más de 20 restaurantes y productores de mole participan en la edición 48 de la Feria Nacional del Mole. / NurPhoto

¿Con antojo de un molito? Con la temporada de esta deliciosa salsa en su apogeo, este año la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México es casa de la Feria Nacional del Mole 2025, donde podrás encontrar antojitos, postres, bebidas típicas y, por supuesto, mucho mole.

Con la participación de más de 20 restaurantes y 18 productores, además de invitados de estados pioneros en este platillo, como Oaxaca y Veracruz, la demarcación celebra una de las tradiciones más queridas del país en su edición número 48.

¿Dónde es la Feria Nacional del Mole 2025?

La Feria Nacional del Mole se lleva a cabo en San Pedro Atocpan, en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México, un pueblo conocido como “la capital del mole”. Desde hace años, este lugar mantiene viva la tradición de elaborar mole artesanal con recetas que pasan de generación en generación.

La entrada sur está ubicada en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, kilómetro 17.5, Milpa Alta, CDMX.

¿Hasta cuándo estará la Feria del Mole en Milpa Alta?

La Feria Nacional del Mole 2025 estará hasta el 26 de octubre, por lo que aún hay tiempo de disfrutarla.

Horarios de la Feria Nacional del Mole en Milpa Alta

El acceso será de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. Durante esos días podrás encontrarte con los clásicos antojitos mexicanos, snacks, juegos mecánicos, presentaciones culturales y obras de teatro en el teatro del pueblo, perfecto para lanzarse con familia o amigos.

De acuerdo con los productores locales, podrás encontrar mole con guajolote, mole verde, pipián, adobo, almendrado y más de 50 variantes de este platillo. También habrá puestos con mole en polvo o pasta artesanal para que te lleves un poco a casa.

