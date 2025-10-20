Festival Internacional de las Luces en CDMX 2025: Horarios, mapa y los spots de FILUX para tomarse fotos GRATIS

“La Diva”, de Jérémy Oury y Thoma Viollaume, en el Festival de FILUX en CDMX 2025.

Si tienes ganas de darte una escapada pero no sabes a dónde ir, el Festival Internacional de las Luces México 2025 es una excelente opción. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México inauguró recientemente “Solo la Luz”, una exposición de arte lumínico que ofrece una experiencia visual única traída por FILUX Lab, conformado por artistas visuales y expertos en cine.

En esta edición 2025, las noches de la Ciudad de México se llenan de luces, figuras y esculturas monumentales. Podrás disfrutar de proyecciones, instalaciones interactivas y recorridos al aire libre, ideales para visitar después del trabajo, la escuela o en una salida con amigos, pareja o familia.

"Floralia", de Miguel Bolívar, en el Festival internacional de las Luces 2025.

¿Cuándo es el último día para visitar el Festival de luces FILUX en CDMX 2025?

Con una curaduría de David Di Bona, director artístico de FILUX Lab, la exposición estará disponible en Paseo de la Reforma hasta el miércoles 29 de octubre, con horario de 7:00 a 11:00 de la noche.

Y lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratis.

"Los Guardianes de las Chinampas", de Amauri Sanabria, en el FILUX CDMX 2025.

Algunos spots de Festival de Luces en la CDMX

Entre las piezas más llamativas están “Los Guardianes de las Chinampas”, dos esculturas monumentales de ajolotes llenas de color, y “Coatlicue”, una representación lumínica de la diosa mexica, obras del artista Amauri Sanabria.

También podrás ver:

“Constelación Trenzada” del colectivo Artsumex.

“La Diva”, de Jérémy Oury y Thoma Viollaume.

“Floralia”, de Miguel Bolívar.

“Tradición de Ilumina”, del colectivo Tultepec.

Entre muchas otras.

"Tradición de Ilumina", del colectivo Tultepec, en el Festival FILUX CDMX 2025.

Mapa del Festival de Luces FILUX 2025

La ruta del FILUX 2025 recorre Paseo de la Reforma y conecta distintas esculturas e instalaciones. Puedes consultar el mapa completo del recorrido en las redes sociales oficiales del festival o en los canales de la Secretaría de Turismo de la CDMX, o picándole al siguiente enlace: https://www.filux.info/mapa_filux_reforma.html

