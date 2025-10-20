Diputado Cuauhtémoc Blanco confunde votación con pase de lista mientras juega pádel

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, otra vez dio de qué hablar en el recinto parlamentario de San Lázaro, esta vez por una confusión durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, que deliberaba si daba o no su opinión a favor de la iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales.

¿Qué hizo Cuauhtémoc Blanco durante la sesión?

Se trataba de una sesión semipresencial, en la que los legisladores pueden votar a distancia conectándose por internet a la reunión; algunos lo hacen cuando manejan sus vehículos, otros, comiendo en taquerías o en algún restaurante o incluso desde la playa.

Pero el exfutbolista participaba en la reunión al mismo tiempo que jugaba pádel, y en lugar de votar pidió que le registraran su asistencia.

Fue ahí cuando sus compañeros de la Comisión, también conectados a distancia, se burlaron de él, pues se trataba de votar, no de pasar lista.

Cuauhtémoc Blanco, de Morena: “Si me pueden poner asistencia por favor, muchas gracias.

Merylin Gómez, de Morena: “¿Y el sentido de su voto diputado Cuauhtémoc?”

Mario Zamora, del PRI: “Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando, hombre”… Risas.

Margarita Zavala, del PAN: Risas “ya se fue”.

Mario Zamora, del PRI: “Pon atención Cuauhtémoc”.

Patricia Jiménez, del PAN: “Anda acosando mujeres”.

Mario Zamora, del PRI: “Anda jugando pádel, hasta acá se oyen los raquetazos, Mario Zamora del PRI en contra”.

Así fue el episodio protagonizado por Cuauhtémoc Blanco, quien ni siquiera se dio cuenta de que se burlaron de él, por no atender la sesión y seguir jugando pádel.

¿Por qué aún hay sesiones semipresenciales?

Cabe mencionar que la participación de legisladores a distancia, es decir, de manera semipresencial, se empezó a instrumentar a partir de la pandemia de Covid-19 en 2020, y aunque hace años que esta terminó, en la Cámara de Diputados siguen participando a distancia, sin aparente motivo para no asistir al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Y quien salió en defensa de Cuauhtémoc Blanco fue el coordinador morenista Ricardo Monreal, quien, sin embargo, dijo que próximamente se discutirá si las sesiones del Pleno o de las comisiones vuelven al modo presencial para que todos asistan y evitar este tipo de confusiones.

Ricardo Monreal: "No me deja un buen sabor de boca, hay que hacer un llamado a todos los legisladores a cumplir con nuestro deber con la Cámara de Diputados.

Reportero: ¿Sería necesario que se regrese a las sesiones presenciales?

Ricardo Monreal: Estamos revisándolo, vamos a verlo en los próximos días

Reportero: ¿Oiga, pero el caso de Cuauhtémoc Blanco era una votación y él pedía que le anotaran su asistencia?

Ricardo Monreal: Bueno, hay que hablar con él, pero la mayor parte de los diputados que están a distancia se preparan y estudian, confío en la decisión que toman y ya están bastantes grandecitos para saber qué es lo que votan y cómo lo votan”.

