Clara Brugada homenajea a atletas olímpicos a 57 años de los Juegos Olímpicos del 68

Clara Brugada entregó reconocimientos a distintos atletas que han representado a México en los juegos olímpicos desde las olimpiadas de México 68.

A 57 años de los Juegos Olímpicos de México 68, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, homenajeó a atletas olímpicos de México que han representado al país en diversas justas deportivas.

¿Por qué se homenajeó a los atletas olímpicos en la CDMX?

Aseguró que cada atleta representa una historia de lucha que inspira a todo un país y los invitó “a que sean parte de esta figura de embajadores deportivos por la paz”.

Ante grandes atletas ganadores de medallas olímpicas como los boxeadores Joaquín Rocha y Antonio Roldán, el clavadista Jesús Mena, el marchista Raúl González y el taekwondoín Óscar Salazar, entre otros, la mandataria los convocó a que cuenten su historia deportiva.

“Queremos que ustedes puedan ir a platicar su experiencia y hacer que tengamos más talentos deportivos y que los conozcan y que sean visibilizados con esta gran experiencia y esta gloria que significa haber triunfado ante muchos países, ante muchos atletas, y lo lograron”. —

¿Qué infraestructura deportiva se prepara para el Mundial?

En la reunión, realizada en el ex Convento de San Hipólito, la mandataria les dio a conocer que con miras al Mundial de futbol que se va a realizar el próximo año en la Ciudad de México, se está construyendo infraestructura deportiva que se quedará para el disfrute de todos los capitalinos.

“Estamos haciendo canchas deportivas, pistas de atletismo, albercas, gimnasios, pistas de hielo, zonas de squash. Nos estamos preparando de muchas maneras, estamos preparándonos con obras que queden para mucho tiempo en la ciudad; también nos estamos preparando con movilidad y seguridad”. —

Queremos, añadió, que se viva el Mundial en la ciudad “haciendo deporte” y no solo viendo el espectáculo.

Antonio Roldán, boxeador mexicano y ganador de la medalla de oro en los juegos olímpicos de México 68, muestra su reconocimiento otorgado por Clara Brugada Ampliar

“Estamos comprometidos en la construcción y rehabilitación de 500 canchas de futbol que estaban abandonadas”. —

¿Qué dijeron los atletas homenajeados?

Durante el encuentro, Daniel Aceves, medalla de plata en lucha grecorromana en Los Ángeles 1984, refrendó el compromiso de los atletas con la promoción del bienestar físico, emocional y social de los mexicanos.

