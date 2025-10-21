Cometa Lemmon en México 2025: Este es el mejor horario durante la noche para verlo en octubre

El cometa C/2025 A6, mejor conocido como Cometa Lemmon, no volverá a pasar cerca de la Tierra en más de mil 300 años. / Anadolu

Si no quieres tener que esperar mil 350 años para volver a disfrutar del espectáculo del cometa Lemmon, será mejor que prestes atención, porque durante estos meses de octubre y noviembre su paso iluminará los cielos de gran parte del mundo, desde México hasta España y Centroamérica.

Y es que, según Constanza Paura, periodista especializada en historia, cultura y actualidad, se trata de una oportunidad única para observarlo. El cometa C/2025 A6, descubierto por Carson Full desde el Mount Lemmon, en Arizona, podrá verse desde distintas regiones del planeta.

Originario, según los astrónomos, de los confines del sistema solar, su enorme órbita lo lleva más allá de Neptuno, antes de regresar nuevamente hacia el Sol.

¿Cuándo llega el Cometa Lemmon a México?

De acuerdo con expertos, el mejor momento para observarlo desde México será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando su brillo alcance su punto máximo y su luz destaque en los cielos nocturnos del país.

Conoce a qué hora podrá verse el Cometa Lemmon en México. / Anadolu

¿A qué hora podrá verse el Cometa Lemmon en México?

En la mayor parte del mundo, el cometa será visible poco después del atardecer, cuando el cielo comience a oscurecer y empiecen a distinguirse las primeras estrellas. Sin embargo, en México, los que saben estiman que podrá verse en un horario de entre las 6:30 de la tarde y las 8:00 de la noche, dependiendo de la ubicación geográfica de cada quien.

¿Hasta cuándo podrá verse el Cometa Lemmon en la Tierra?

El Cometa Lemmon dejará de ser visible a partir del lunes 10 de noviembre, conforme su trayectoria se aleje del Sol y su luminosidad disminuya gradualmente. Por lo tanto, los últimos días de octubre serán los ideales para disfrutar de este fenómeno astronómico en todo su esplendor.

