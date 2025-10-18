;

  • 18 OCT 2025, Actualizado 23:07

Renovarse o morir: PAN hace relanzamiento y deja alianza con el PRI

Acción Nacional puso fin a alianzas partidistas rumbo a las elecciones de 2027

El PAN relanza su partido y rompe alianza con el PRI. Este es el nuevo logo de Acción Nacional.

Verónica Méndez Borja

Con nuevo logotipo, un click para afiliase, fin de las alianzas y abiertos a las candidaturas ciudadanas, el PAN hizo su relanzamiento y puso fin al PRIAN, dando fin a su cercanía con el PRI.

PAN deja alianza para enfrentar régimen autoritario de Sheinbaum

El líder panista, Jorge Romero, llamó a la militancia a ponerse a trabajar para enfrentar, dijo, el régimen autoritario de Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el Frontón México, el dirigente insistió en que México vive una de sus peores etapas democráticas y que a la oposición no la van a callar ni la van a detener.

Marchan panistas por relanzamiento de su partido

Los panistas encabezaron una marcha del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia.

Al relanzamiento del partido acudió la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, los gobernadores Maru Campos de Chihuahua, Mauricio Kuri de Querétaro, Libia Dennise García de Guanajuato y Tere Jiménez de Aguascalientes, entre otros liderazgos.

