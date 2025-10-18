Renovarse o morir: PAN hace relanzamiento y deja alianza con el PRI

El PAN relanza su partido y rompe alianza con el PRI. Este es el nuevo logo de Acción Nacional.

Con nuevo logotipo, un click para afiliase, fin de las alianzas y abiertos a las candidaturas ciudadanas, el PAN hizo su relanzamiento y puso fin al PRIAN, dando fin a su cercanía con el PRI.

“Renovarse o morir”… @AccionNacional hace relanzamiento



Inician con un minuto de silencio por los fallecidos tras la lluvias en el país



Pónganse a trabajar, dice Jorge Romero a panistas #ReporterosW

Vía Vero Méndez pic.twitter.com/2yLZsJEGdH — W Radio México (@WRADIOMexico) October 18, 2025

PAN deja alianza para enfrentar régimen autoritario de Sheinbaum

El líder panista, Jorge Romero, llamó a la militancia a ponerse a trabajar para enfrentar, dijo, el régimen autoritario de Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el Frontón México, el dirigente insistió en que México vive una de sus peores etapas democráticas y que a la oposición no la van a callar ni la van a detener.

Marchan panistas por relanzamiento de su partido

Los panistas encabezaron una marcha del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia.

🇲🇽 Ver a miles de personas caminar unidas por México me llenó de emoción.



Porque cuando @AccionNacional camina junto a la ciudadanía, camina por la causa correcta.#RelanzamientoPAN pic.twitter.com/huLpkgJ6tm — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 18, 2025

Al relanzamiento del partido acudió la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, los gobernadores Maru Campos de Chihuahua, Mauricio Kuri de Querétaro, Libia Dennise García de Guanajuato y Tere Jiménez de Aguascalientes, entre otros liderazgos.

