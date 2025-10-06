Trump anuncia arancel del 25% a camiones medianos y pesados a partir de noviembre

El arancel agrega una capa de tensión a las discusiones comerciales en curso entre Estados Unidos, México y Canadá / THEPALMER

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó, a través de su red social Truth, que se impondrá un arancel del 25% a todas las importaciones de camiones medianos y pesados que comenzará a aplicarse a partir del 1 de noviembre.

Esta medida busca proteger a los fabricantes nacionales de camiones de la “competencia externa desleal”, y se enmarca en una investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, argumentando motivos de “seguridad nacional”.

El anuncio establece que el gravamen del 25% se aplicará a todos los camiones medianos y pesados que ingresen al país. Aunque la administración Trump lo presenta como una victoria para los trabajadores y fabricantes estadounidenses, el movimiento genera una profunda incertidumbre entre los principales exportadores.

¿Cómo afecta este arancel a México?

Los vehículos afectados serán: camiones medianos y pesados, incluyendo tractocamiones, camiones de reparto, autobuses y vehículos vocacionales.

México es el principal proveedor de camiones pesados para Estados Unidos. Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permite el tránsito libre de aranceles para vehículos que cumplan con un 64% de contenido de valor de origen norteamericano, aún no se clarifica cómo el nuevo arancel sectorial impactará a los vehículos que actualmente se benefician de este acuerdo.

¿Qué repercusiones inmediatas puede tener la medida?

Se prevé que la implementación del arancel del 25% podría tener varias repercusiones inmediatas:

Aumento de precios: Las flotas de transporte estadounidenses podrían enfrentar precios significativamente más altos en la adquisición de unidades, lo que podría traducirse en mayores costos logísticos.

Las flotas de transporte estadounidenses podrían enfrentar precios significativamente más altos en la adquisición de unidades, lo que podría traducirse en mayores costos logísticos. Retraso o cancelación de pedidos: La incertidumbre y el aumento de costos podrían llevar a las empresas a postergar o anular la compra de nuevos camiones.

La incertidumbre y el aumento de costos podrían llevar a las empresas a postergar o anular la compra de nuevos camiones. Presión en la negociación del T-MEC: El arancel agrega una capa de tensión a las discusiones comerciales en curso entre Estados Unidos, México y Canadá, de cara a la próxima revisión programada del acuerdo trilateral.

