México será el ganador de la guerra arancelaria o el menos afectado: Industriales

En el contexto global de la guerra arancelaria y de tarifas, México será el país más beneficiado o el menos afectado debido a su posición geográfica privilegiada y el intercambio comercial que existe a diario entre México y Estados Unidos no lo pueden borrar en tres meses, ni en tres años porque al final de cuentas, eso va a subsistir y México será el ganador, aseguró Gonzalo Robina miembro propietario del comité Fibra Next.

“Soy un firme creyente de que México va a ser el país más beneficiado dentro de todo el globo terráqueo, de todas estas negociaciones y guerra de tarifas. Tenemos una posición privilegiada. Tenemos 3500 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. El intercambio comercial que existe diario entre México y Estados Unidos no lo pueden borrar en tres meses ni en tres años. A final de cuentas, eso va a subsistir y México va a ser el ganador”, aseguró el industrial.

México y el nearshoring ante la revisión del T-MEC

Luego de dar el Campanazo de Fibra NEXT (Nearshoring Experts and Technology, S.C.), empresa que colocó certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios por un monto de 8 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el miembro propietario de esta empresa externó también su confianza en que en la próxima revisión del T-MEC este tratado persistirá a pesar de las políticas del presidente Donald Trump porque ese acuerdo comercial es “hechura de él”.

“Lo que está hoy en la mesa, lo hizo él, no lo va a destrozar y lo va a tirar porque es hechura de él. De que va a querer apretar algunas tuercas por ahí, tratando de sacar el mayor beneficio posible para su país, seguramente lo va a hacer, pero de que estemos en el límite de va a sobrevivir o no va a sobrevivir, para nada México va a salir, repito, va a ser el triunfador de todo este tema”, externó optimista, el miembro propietario de Next, Fibra Next Gonzalo Robina.

Discrepancia en fechas sobre inicio de negociaciones

Y es que este martes, en breve entrevista, el Secretario de Economía Marcelo Ebrard, informó según sus propias palabras que: “Según lo que hemos convenido en el Tratado, la revisión del Tratado se inicia en enero del 2026. A partir de septiembre, ya lo anunciará nuestra Presidenta, es una convocatoria que ella va a hacer, vamos a revisar sector por sector las experiencias con el Tratado de Libre Comercio. Es lo que vamos a hacer, y ya está hecho todo el plan”, adelantó Ebrard.

Sin embargo, Gonzalo Robina externó que oficialmente la revisión del tratado inicia en octubre, tal y como está establecido desde hace seis años, y tendría que estar cerrada esa negociación en junio del 26.

“Ahora sí que si Marcelo dijo eso, ahora sí que vamos a creerle que hasta enero van a arrancar. Yo creo que los 90 días que se dieron ahorita, que nos llevan a noviembre, que ya rebasamos la fecha de octubre, ya estamos en la negociación oficial o extraoficialmente. Yo creo que ya estamos en esas negociaciones”, finalizó el industrial.

