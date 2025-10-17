Mario Guerra: Cómo gestionar tus emociones sin afectar a otros

Cómo manejar las emociones sin afectar a quienes nos rodean / Photo by Rafa Elias

En el más reciente programa Martha Debayle en W, la conductora conversó con el psicólogo Mario Guerra sobre un tema clave para la vida diaria: cómo manejar las emociones sin afectar a quienes nos rodean.

Según Mario Guerra, la diferencia entre desahogarse sanamente y volcar tus frustraciones sobre alguien más puede estar en apenas cinco segundos. “No es lo mismo hablar y procesar lo que sientes que vomitar emociones crudas sobre otra persona”, explicó.

Qué es un “vomitador emocional”

Guerra advierte que muchas personas experimentan un corto circuito emocional, donde descargan su enojo o frustración sobre quien esté cerca, sin que esa persona tenga culpa alguna. Este comportamiento, aunque parezca un desahogo, no ayuda a procesar las emociones y puede generar conflictos en relaciones personales y laborales.

Para identificar si eres un “vomitador emocional”, los especialistas proponen un test de siete preguntas que evalúa cómo reaccionas ante el estrés, los conflictos y los pequeños inconvenientes del día a día. Las respuestas permiten determinar si tu manejo emocional está regulado o si necesitas implementar cambios para evitar lastimar a otros con tus emociones.

Claves para pasar del desahogo al gobierno emocional

Mario Guerra compartió cuatro herramientas esenciales para transformar la manera en que manejamos nuestras emociones:

Dirección: Habla con la persona correcta sobre el tema correcto. No descargues tu enojo con quien no tiene relación con tu frustración. Propósito: Pregúntate qué quieres lograr al desahogarte. Busca soluciones y comprensión, no solo liberar rabia. Responsabilidad: Hazte cargo de tus emociones sin culpar a otros por lo que sientes. Procesamiento diario: Dedica unos minutos antes de dormir para identificar y nombrar tus emociones del día, evitando que se acumulen y exploten al día siguiente.

Cómo aplicar estas herramientas en la vida diaria

Si sientes que una emoción está subiendo, pregúntate: ¿Está la otra persona realmente involucrada en lo que siento? ¿Puedo esperar unos minutos antes de hablar?

Si ya reaccionaste de forma desproporcionada, reconoce el daño dentro de las siguientes 24 horas y busca reparar la relación sin justificaciones.

La recomendación final de Guerra es clara: la próxima vez que necesites desahogarte, haz una pausa y decide si vas a procesar tus emociones de manera responsable o simplemente a vomitarlas sobre alguien más. Aplicando dirección, propósito y responsabilidad, se pueden evitar conflictos innecesarios y mejorar las relaciones personales con las personas que más amamos.

