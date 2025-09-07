Mario Guerra y Martha Debayle revelan cómo la sabiduría emocional puede transformar tu vida

En el inicio del año, más allá de los clásicos propósitos como hacer ejercicio, ahorrar o cambiar de trabajo, la verdadera clave para tener un año exitoso está en desarrollar sabiduría emocional. Así lo destacaron Martha Debayle y el psicoterapeuta Mario Guerra en el programa Martha Debayle en W, donde compartieron cinco puntos esenciales para cultivar la resiliencia y el bienestar en la vida diaria.

La importancia de la sabiduría emocional en la vida cotidiana

Martha Debayle compartió cómo en su vida ha sido clave tener a alguien con claridad emocional, en su caso, su esposo Juan, quien le ofrece perspectiva y calma en momentos de confusión. Mario Guerra coincidió en que tener amigos así es positivo, pero insistió en que lo más valioso es aprender a desarrollar esta misma sabiduría emocional para nosotros mismos.

1. Abraza lo bueno y suelta lo que duele

El primer paso hacia la inteligencia emocional es disfrutar el presente sin miedo a perderlo y soltar lo que ya no suma: relaciones, trabajos o situaciones que cumplieron su ciclo. “Si tienes los brazos ocupados con aquello que no te hace bien, ¿cómo vas a abrazar lo bueno?”, señaló Mario Guerra.

2. Reconoce cuándo pedir ayuda

La madurez emocional también implica aceptar que no podemos con todo. Pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Puede ser acercarse a un amigo de confianza o buscar apoyo en un especialista en salud mental.

3. Equilibrio entre aceptar y cambiar

La sabiduría emocional consiste en distinguir qué está en nuestras manos y qué no. No todo puede cambiarse, pero tampoco debemos caer en el conformismo. Saber equilibrar entre aceptar y actuar es una de las claves de bienestar.

4. Procesa tus emociones sin quedarte atrapado

La gestión emocional es fundamental: todas las emociones tienen un propósito, incluso la tristeza o el enojo. Reconocerlas y procesarlas es sano, pero quedarse atrapado en ellas genera desgaste. “Distingamos entre procesar y rumiar una emoción”, explicó Mario Guerra.

5. Muévete, aunque no sea perfecto

La acción imperfecta es mejor que la parálisis. Esperar el momento ideal es una trampa. Avanzar, aunque no sea perfecto, abre posibilidades y genera aprendizajes. Como dijo Guerra: “Al moverte ya sabes si eso era lo que querías; lo que es seguro es que lo que tenías no lo era”.

Conclusión

Más allá de los propósitos tradicionales de inicio de año, cultivar la sabiduría emocional es el recurso más poderoso para vivir con serenidad y plenitud en el 2025. Tal como concluyeron Martha Debayle y Mario Guerra, aprender a soltar, pedir ayuda, gestionar emociones y avanzar sin miedo nos prepara para enfrentar los retos y disfrutar lo que ya tenemos.

