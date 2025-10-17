Autoridades limpian solo para la foto tras las inundaciones en Poza Rica, denuncia estudiante

La limpieza se debe hacer de dentro hacia afuera, pero las autoridades solo limpian para tomarse la foto, afirma estudiante de psicología de la UV en Poza Rica.

“En Poza Rica hay comunidades en las que no ha bajado el agua, empieza a oler muy feo porque hay animales muertos, personas muertas en sus casas, esto se está volviendo un foco de infección, no hay donde tirar toda la basura. Hay mucha gente sin cubrebocas, la ayuda no llega”, afirmó el estudiante de Psicología de la Universidad Veracruzana, Luis Rodríguez Hernández, quien señaló:

A las autoridades solo les importa la fotografía… limpian solo la entrada para el presidente municipal y la gobernadora el día de hoy”. —

"Hay colonias que no ha llegado ni siquiera el agua potable. Empiezan haber infecciones, huele muy feo porque hay animales muertos, hay inclusive personas atrapadas en sus viviendas", Luis Rodríguez Hernández, habitante de #PozaRica, #Veracruz.



Testimonios tras las inundaciones Poza Rica

Luis, habitante de la colonia 27 de septiembre en Poza Rica narró a Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas” el cómo vivió la inundación del pasado 9 de octubre, detalló que un día antes de la inundación, Protección Civil envió un mensaje de suspensión de clases en algunos sitios como Poza Rica, misma que luego fue retirada. Él y su esposa se fueron a dormir con esa información y una lluvia que afirma “no era fuerte”.

“A las 5:30 de la mañana me levanto porque mi esposa me dice está sonando la alarma del carro, mi sorpresa es que nos estábamos inundando, cuando me asomo veo literal un río que empieza a subir y a abarcar los carros, ya venían animales, refrigeradores, bardas hacia nosotros, despierto a todos vuelvo a bajar y en cuestión de segundos el nivel del agua incremento de 40 centímetros hasta mi rodilla, yo mido 1.80. Me quedo en shock viendo la calle, la casa es de dos niveles, solo alcanzamos a recoger algunos papeles de la mesa, pero en minutos el 1.80 que mido me cubrió, llegando incluso a 3 metros el nivel del agua”.

"Personas amarradas a un poste, personas atrapadas en una iglesia que también se amarraron (...) Nosotros nos subimos a la azotea", Luis Rodríguez Hernández, habitante de #PozaRica, #Veracruz.



Falta de apoyo oficial y riesgo sanitario

Afortunadamente, Luis y su familia se encuentran bien por vivir en una zona alta, sin embargo, afirma vecinos de las colonias Floresta y Álamo, no corrieron con la misma suerte, en esa zona baja el nivel alcanzó los 9 metros cubriendo en su totalidad casas en su mayoría de 1 piso.

Luis reconoció que la “CFE se puso las pilas” porque fue la única autoridad que respondió de inmediato con un censo y recuperado la energía eléctrica “lo que nos ha ayudado para poder estar comunicados”, sin embargo, lamentó la falta de respuesta de otras autoridades en un momento en que la comida ya no alcanza y el apoyo en la comunidad es lo que los ha sacado adelante.

