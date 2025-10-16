¿Se terminará la guerra entre Ucrania y Rusia? Trump y Putin acuerdan reunión para negociar

Donald Trump y Putin quieren poner fin a la guerra de Ucrania / Anadolu

El presidente Donald Trump informó que se reunirá con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en las próximas semanas para poner fin a la guerra en Ucrania.

Tras finalizar su llamada telefónica, Trump dijo que "fue muy productiva“.

Acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el Secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán" — Indicó Trump

Trump informó que el Presidente Ruso y él se reunirán en Budapest, Hungría, para ver si logran poner fin a esta guerra que consideró “ignominiosa” entre Rusia y Ucrania.

🚨 "President Zelenskyy and I will be meeting tomorrow, in the Oval Office, where we will discuss my conversation with President Putin, and much more. I believe great progress was made with today’s telephone conversation." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/zPoiv9qcyo — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2025

TE PUEDE INTERESAR:Trump en Israel promete respaldo total a Netanyahu, pero amenaza a Rusia

Washington busca reactivar el diálogo

Esta reunión Trump- Putin forma parte de los intentos de la Casa Blanca por reactivar el diálogo entre Moscú y Kiev, mientras Washington busca mantener su influencia en la mediación del conflicto europeo.

La llamada telefónica se da un a día antes, de que presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visite la Casa Blanca.