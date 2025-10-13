Trump en Israel promete respaldo total a Netanyahu, pero amenaza a Rusia

Ante legisladores de Israel, Donald Trump afirmó que se puso fin a "una era de terror" para Israel. raelíes que comienza una nueva era para su país. / Pool

Trump en Israel: “El Estado de Israel vivirá para siempre”

“La historia de miedos que los israelíes han resuelto desde el 7 de octubre debería ser la prueba para el resto del mundo de que aquellos que buscan destruir esta nación están condenados a fallar. El Estado de Israel es fuerte y vivirá para siempre”, advirtió Donald Trump desde el Parlamento de Israel, donde fue recibido con múltiples agradecimientos por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Visiblemente complacido, el primer ministro israelí agradeció al exmandatario estadounidense acciones como las alianzas de Israel en la ONU, el reconocimiento del Plan 2020 como “la tierra sagrada del pueblo judío”, los Acuerdos de Abraham, el retiro del acuerdo nuclear con Irán y el respaldo a la llamada “operación ataque nocturno”.

Netanyahu aseguró que ningún presidente de Estados Unidos “había hecho tanto por Israel como Trump”, a quien reconoció su liderazgo y la propuesta de paz que “trae a todos los rehenes a casa”, y afirmó: “Juntos vamos a lograr la paz”.

Protestas y tensiones durante el discurso

El mandatario estadounidense afirmó que “esto no es solo el fin de la guerra, es el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe y esperanza en Dios”, augurando “una nueva era de magnificencia para Medio Oriente”.

Entre aplausos y el coreo de su nombre, Trump fue interrumpido por dos legisladores que protestaron dentro del recinto. Ayman Odeh levantó un cartel que decía “¡Reconozcan a Palestina!”, mientras que Ofer Cassif, el único legislador judío del partido árabe, se unió a la exigencia de reconocimiento del Estado Palestino.

Ambos fueron retirados del salón por el personal de seguridad, hecho que Trump comentó brevemente al reconocer “la eficiencia de la seguridad del recinto”, antes de continuar su discurso. Netanyahu lo describió como “el mejor amigo del Estado de Israel que jamás ha tenido en la Casa Blanca”.

Los hechos ocurrieron horas después de concretarse la entrega de los penúltimos rehenes de Hamás a Israel, aunque aún queda pendiente la entrega de los cuerpos de quienes no sobrevivieron al ataque iniciado el 7 de octubre de 2023.

Trump pone ultimátum a Rusia.

Previo a su arribo a Israel, el presidente estadounidense declaró a medios que le acompañaron a bordo del Air Force One, que en su propio camino de pacificación buscaría hablar con el líder ruso, Vladimir Putin, para decirle “Escucha, si esta guerra no termina, voy a enviarles Tomahawks” , dejando entrever que podría hacer caso a las múltiples peticiones de Volodimir Zelenski, quien han solicitado al gobierno de Estados Unidos estas armas para continuar enfrentando los embates de Rusia.

