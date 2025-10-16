El cuerpo de Stephany Carmona regresa a Ajalpan; exigen que GN esclarezca su homicidio

Stephany Carmona Rojas es velada en su casa y se espera que mañana sus restos sean enterrados

El cuerpo de Stephany Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional (GN), regresó a casa. Sus restos arribaron a Ajalpan, Puebla, cerca de las 5:30 horas de este jueves 16 de octubre, donde la comunidad y su familia iniciaron a velarla.

La despedida de Stephany está marcada por la exigencia de justicia por su asesinato en Guerrero, presuntamente a manos de un sargento de su corporación.

Stephany Carmona expresó que ser parte de la Guardia Nacional era su sueño Ampliar

¿Qué se denuncia sobre el caso de Stephany Carmona Rojas?

La joven militar no solo fue víctima de un crimen dentro de su cuartel, sino que una de sus amigas reveló que había denunciado previamente que era víctima de acoso sexual y laboral.

La amiga de Stephany compartió mensajes que confirman que reportó el hostigamiento e incluso fue amenazada con arresto si formalizaba su queja.

Stephany había denunciado malos tratos y acoso en la Guardia Nacional Ampliar

Stephany era víctima de acoso Ampliar

De acuerdo a sus allegados, la Guardia Nacional les informó que Stephany murió accidentalmente cuando recibió un impacto de bala durante una práctica de tiro, pero sus compañeros indican que se trató de un ataque directo, cometido presuntamente por el sargento segundo Yair Manuel “N”, quien está prófugo.

Esta discrepancia en las declaraciones, sumada a las denuncias de la joven por acoso, es lo que mantiene la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente.

Desde la Guardia Nacional a la familia se le informó que la muerte de Stephany fue accidental Ampliar

¿Qué instituciones mantienen reserva y qué piden las autoridades locales?

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional mantienen un notable hermetismo sobre el caso.

El gobierno municipal de Ajalpan se ha sumado la exigencia de justicia, demandando una investigación exhaustiva que no solo castigue al presunto homicida, sino que también revise y sancione la cadena de mando que falló en proteger a Stephany Carmona Rojas.

Esto dijo el municipio de Ajalpan, Puebla sobre la muerte de Stephany Ampliar

