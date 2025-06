Guardia Nacional podrá intervenir tus llamadas, sitios web y redes sociales

Espiar no será legal. La nueva iniciativa presidencial no abre la puerta a la vigilancia, la cierra. La Guardia Nacional no podrá tocar comunicaciones privadas sin una orden judicial clara, justificada y supervisada. Sin aval de un juez, cualquier intento de intervención será contra la ley.

El planteamiento es más sencillo de lo que parece, la autoridad podrá intervenir solo en casos extremos, con control estricto y bajo lupa judicial. Nada de margen libre.

¿El objetivo? Fortalecer las capacidades de seguridad sin violar derechos fundamentales.

Intervención de comunicaciones será posible solo por delitos graves

La propuesta presidencial establece que la Guardia Nacional solo podrá solicitar intervenir llamadas telefónicas, mensajes de texto o cualquier otro tipo de comunicación privada si está en curso una investigación por delitos graves.

¿Cuáles son los delitos considerados graves?

Narcotráfico

Secuestro

Trata de personas

Desaparición forzada

Homicidios vinculados al crimen organizado

Pornografía infantil

Extorsión

Robo de combustibles

Lavado de dinero

Portación de armas de uso exclusivo del Ejército

Todo un proceso administrativo

La solicitud deberá ser aprobada por un juez, quien evaluará la pertinencia del caso y tendrá un plazo máximo de 12 horas para resolver.

El juez podrá cancelar la intervención en cualquier momento

Una vez autorizada, la intervención no será definitiva. La autoridad judicial podrá revisarla en cualquier momento y revocarla si detecta que se está usando fuera del marco legal o sin cumplir con los requisitos establecidos.

Además, la Guardia Nacional estará obligada a presentar informes mensuales detallando las intervenciones realizadas, sus motivos y sus resultados. Esto busca garantizar transparencia y control judicial constante.

Guardia Nacional podrá hacer monitoreo en internet sin orden judicial

Fuera del ámbito de las comunicaciones privadas, la iniciativa sí permite que la Guardia Nacional realice tareas de monitoreo y rastreo en internet sin necesidad de orden judicial.

Podrá revisar sitios web, redes sociales y otras plataformas públicas como parte de tareas de inteligencia e investigación preventiva. También podrá coordinarse con plataformas digitales y fuentes ciudadanas para recolectar información sobre posibles actividades delictivas.

Este tipo de vigilancia estará enfocado en la prevención, pero no sustituye ni autoriza la intervención de contenidos privados sin orden judicial.

Reforma incluye cambios en leyes militares y de seguridad

La iniciativa no se limita al tema de las comunicaciones. Viene acompañada de un paquete de reformas a diversas leyes, entre ellas:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea

Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Código de Justicia Militar

Código Militar de Procedimientos Penales

El objetivo es actualizar el marco legal que regula a las Fuerzas Armadas, y particularmente, a la Guardia Nacional, para que sus operaciones se ajusten a estándares legales más rigurosos.

Control judicial, transparencia y legalidad

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca ampliar las capacidades de la Guardia Nacional, pero bajo un esquema de control legal estricto. Cada intervención deberá ser justificada, aprobada y supervisada por un juez.

No habrá intervención telefónica sin orden judicial. No habrá vigilancia sin límites. Y cada acción deberá quedar documentada ante el Poder Judicial.