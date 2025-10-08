Presencia de la Guardia Nacional en el Senado, causa polémica durante comparecencia de Juan Ramón de la Fuente
Militares de la Guardia Nacional permanecieron dentro del Senado, durante la comparecencia del canciller Juan Ramón de la Fuente, hecho que generó críticas y cuestionamientos sobre la legalidad de su presencia en un recinto legislativo.
En un hecho inédito, militares de la Guardia Nacional se mantuvieron dentro del Senado de la República mientras comparecía el canciller Juan Ramón de la Fuente.
¿POR QUÉ HUBO PRESENCIA MILITAR EN EL SENADO?
La senadora del PRI, Claudia Anaya, denunció la presencia militar y consideró que es una violación a un recinto que forma parte de los Poderes de la Unión.
Sin embargo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sentenció que los elementos no estaban armados, y que ella tiene la facultad para llamar a la seguridad cuando lo considere necesario.
¿QUÉ DIJO EL CANCILLER JUAN RAMÓN DE LA FUENTE?
En su comparecencia ante el pleno senatorial, Juan Ramón de la Fuente apuntó que “se quedarán con las ganas quienes le apuestan al fracaso de una negociación del T-MEC”.
También defendió la asignación de embajadas para políticos afines a la 4T.
Explicó que hay un equilibrio entre los diplomáticos de carrera y quienes no lo son para representar a México en el extranjero.