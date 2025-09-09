Vacuna contra el cáncer: ¿Es cierto que ya cuenta con el 100% de eficacia?

Las noticias en el mundo de la medicina no paran de darnos esperanza. Recientemente, la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia (FMBA) anunció que su innovadora vacuna contra el cáncer, conocida como EnteroMix, ya está lista para su uso clínico. Después de años de pruebas, la documentación necesaria ha sido enviada al Ministerio de Salud de ese país para obtener su aprobación y poder comenzar a aplicarla en pacientes.

La directora de la FMBA, Veronika Skvortsova, aseguró que, tras tres años de pruebas preclínicas, la seguridad del fármaco fue completamente confirmada. Ahora, el enfoque está en obtener la autorización oficial para que los pacientes puedan recibirla. Se trata de un gran paso que podría cambiar la forma en que se trata la enfermedad.

¿Es cierto que ya cuenta con el 100% de eficacia?

Aunque los resultados son muy prometedores, la eficacia de esta vacuna no es del 100%. Los estudios han demostrado una reducción y desaceleración del crecimiento de los tumores de entre 60% y 80%, dependiendo de las características de cada caso.

La vacuna contra el cáncer también ha demostrado un aumento en la supervivencia de los pacientes. Es un avance significativo que, aunque no garantiza una erradicación total en todos los casos, sí ofrece una mejora importante en la calidad de vida y en la lucha contra la enfermedad.

Vacuna contra el cáncer / ucpage Ampliar

¿Cómo ayudará la vacuna contra el cáncer?

Esta vacuna contra el cáncer es una herramienta de inmunoterapia, es decir, un tratamiento que ayuda al propio sistema de defensa del cuerpo a combatir la enfermedad. A diferencia de las vacunas tradicionales que previenen enfermedades, esta está diseñada para tratar a pacientes que ya tienen cáncer.

Se aplicará de manera personalizada, y se espera que los primeros en probarla sean pacientes con cáncer colorrectal. Además, ya se está trabajando en versiones de esta vacuna contra el cáncer para combatir melanomas y tumores cerebrales muy agresivos, como el glioblastoma.

La directora de la FMBA destacó que la vacuna será gratuita para quienes participen en los ensayos, lo que es una gran noticia para muchas familias.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Rusia probará vacuna contra el cáncer en humanos a finales de 2025 y este será su precio