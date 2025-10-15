Venezuela ofrece apoyo a México en la búsqueda de 75 desaparecidos que dejaron las intensas lluvias

Continúa la limpieza de establecimientos y casas por parte de ciudadanos y autoridades en Poza Rica

El gobierno de Venezuela ofreció su apoyo a nuestro país en la búsqueda de las 75 personas desaparecidas que dejaron las intensas lluvias en México en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

El presidente, Nicolás Maduro puso a disposición de México la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar para facilitar las operaciones que realizan las autoridades mexicanas para atender a los damnificados.

Apoyo internacional ante las intensas lluvias

El Gobierno de Nicolás Maduro reiteró su “solidaridad inquebrantable” e indicó que confía en la “fortaleza y resiliencia del honorable pueblo mexicano para superar esta lamentable situación”.

Maduro envió sus condolencias a los familiares de los 64 fallecidos por estas fuertes lluvias en nuestro país.

Afectaciones por huracanes en varias entidades

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil reporta 66 personas fallecidas y 75 no localizadas desde el 6 al 9 de octubre y que afectaron a 111 municipios.

Las fuertes precipitaciones, ocasionadas por los huracanes “Raymond” y “Priscilla”, en el Pacífico de la nación norteamericana, en confluencia con varios sistemas en el Golfo de México, dejaron más de mil 800 milímetros de lluvia en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.