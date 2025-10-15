Protesta de trabajadores del SAT por segundo día: bloquean Viaducto Río de la Piedad

Por segundo día consecutivo, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cerraron los carriles laterales y centrales de Viaducto Río de la Piedad en el tramo comprendido entre Francisco del Paso y Troncoso y Añil y Río Churubusco.

Al igual que el día anterior, los inconformes demandaban condiciones laborales y mejoras salariales, así como el pago de un retroactivo que argumentan se les debe.

¿Qué exigen los trabajadores del SAT?

Así lo manifestó una de ellas, Fabiola, trabajadora del área de auditoría del SAT de Troncoso:

“Hasta ahorita, las negociaciones, lo que han puesto en la mesa es que nos van a condonar el tema de las inasistencias, y que lo demás, que es el retroactivo y las otras peticiones, se las van a llevar a la mesa para tratar de gestionarlo, pero no nos están dando una solución como tal. Nos están citando para el siguiente jueves, para ver avances”. —

Luego de poco más de cinco horas de bloqueo y dos asambleas informativas tras negociar con las autoridades, los trabajadores se replegaron hacia la entrada del edificio sede del SAT de Viaducto y Francisco del Paso y Troncoso.

¿Qué respondió la autoridad ante el bloqueo?

Antes, la presencia de granaderos amagó con desalojarlos, toda vez que la autoridad consideró que su derecho a manifestarse se había agotado.

“Ya lo hicieron, tienen derecho a una audiencia, ya los atendieron. Que no quedaron de acuerdo ya no es tema de la ciudad. Todo el mundo tiene derecho también al libre tránsito, lo que están bloqueando ya por más de dos horas. Necesito recuperar la vialidad. De favor, les pido a todos y a todas que por favor suban a banqueta. En este momento se ejerce el protocolo de liberación de vialidades. Llegamos dos minutos, por favor. Gracias”. —

Sin llegar a ningún acuerdo entre ellos mismos de aceptar o no la propuesta gubernamental, lo único en que sí estuvieron de acuerdo es en realizar guardias las 24 horas hasta no obtener una respuesta favorable a sus peticiones y fijaron como fecha fatal para ello el próximo jueves 23 de octubre.

