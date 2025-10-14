Paro de empleados del SAT desata caos vial en la Ciudad de México

Trabajadores del SAT mantienen cerradas las vialidades en el centro de la CDMX

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan un paro nacional SAT. En la Ciudad de México han bloqueado múltiples vialidades primarias, generando un severo caos vial en varios puntos de la capital.

¿Por qué realizan los trabajadores del SAT un paro nacional?

Las protestas, que exigen mejoras salariales, condiciones laborales dignas, fin al acoso laboral y apoyo a personal vulnerable como mujeres embarazadas, iniciaron desde las primeras horas del día y se concentran frente a diversas oficinas del SAT.

Hasta la tarde de este martes, la circulación se encuentra gravemente afectada en zonas clave de la CDMX, con cierres totales o parciales en:

Paseo de la Reforma / Torre del Caballito:

Bloqueo total frente al módulo 2, con ya más de cinco horas de duración.

Tránsito cerrado desde Avenida Juárez/Hidalgo hasta este punto.

El flujo vehicular que viene sobre Eje 1 Poniente Bucareli es desviado.

En sentido contrario (Poniente hacia el Centro Histórico), el tráfico solo llega a Eje 1 Poniente Bucareli y es desviado hacia Avenida Juárez para tomar Eje Central.

Frente a la oficina centro Caballito, solo se permite el paso del Metrobús.

Viaducto Río de la Piedad:

Cierre en ambos sentidos entre Eje 4 Oriente y Río Churubusco, a la altura de la oficina fiscal en Granjas México (Iztacalco).

Alternativas Viales: Eje 4 Plutarco Elías Calles, Eje 3 Sur Morelos o Boturini (con carga vehicular).

¿Qué zonas están más afectadas por el paro nacional SAT?

Zona Centro (Reforma / Hidalgo / Valerio Trujano):

Reportes indican bloqueos totales que incluyen la suspensión del servicio de Metrobús en este punto.

Cero movilidad en Avenida Juárez, desde Eje Central hasta Paseo de la Reforma, impidiendo el paso incluso al Metrobús.

Los accesos en Valerio Trujano, frente a la Alameda Central, están cerrados al público.

Calzada de Tlalpan:

Se reporta un bloqueo en Tlalpan y División del Norte en dirección al Estadio Azteca.

Otras Manifestaciones:

Iztacalco: Bloqueo en Añil y Resina.

Bloqueo en Añil y Resina. Miguel Hidalgo: Protestas en Bahía de Santa Bárbara y Bahía de San Hipólito.

Protestas en Bahía de Santa Bárbara y Bahía de San Hipólito. Xochimilco: Bloqueo en San Lorenzo y Periférico.

Bloqueo en San Lorenzo y Periférico. Oficinas de Avenida Hidalgo No. 77: El paro es total y las instalaciones permanecen cerradas.

Se recomienda a los ciudadanos tomar previsiones y utilizar las vías alternas sugeridas ante la posibilidad de que los bloqueos se extiendan y persistan durante la tarde.

