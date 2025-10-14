SAT mantiene atención al contribuyente pese a paro laboral en oficinas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, pese a la manifestación de un grupo de trabajadores de este organismo, la atención al contribuyente se lleva a cabo de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios a nivel nacional, y que solo se suspendió operación en las oficinas ubicadas en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y en Ciudad de México sedes Oriente y Sur.

Trabajadores del #SAT realizaron bloqueos en protesta por los malos tratos y para exigir un aumento salarial digno, así como mejores condiciones laborales.



Los manifestantes denuncian amedrentamiento por parte de sus jefes inmediatos, con el riesgo de ser despedidos.



¿Qué oficinas del SAT permanecen operando con normalidad?

Mediante una tarjeta informativa, el SAT precisó que para los contribuyentes que no hubieran podido realizar su trámite, este organismo les notificará la reprogramación de su cita vía correo electrónico.

Cualquier duda o aclaración pueden comunicarse al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, a Marca SAT en el número 55 627 22 728.

¿Cómo avanza el diálogo con los trabajadores del SAT?

Por último, el SAT señaló que se mantienen abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad, y rechazó que haya habido amenazas contra las personas que se manifestaron.

Con el apoyo de las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, se mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes.

Este órgano tributario sostuvo su compromiso con las y los trabajadores del servicio público y reconoció que su labor es esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación de las instituciones, puntualizó.

