Adán Augusto niega que le hayan quitado la visa de EU y Nacho Mier la presume

Adán Augusto López Hernández, Laura Itzel Castillo e Ignacio Mier negaron que el gobierno de Estados Unidos revocara sus visas

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, aseveró que no ha sido notificado de una determinación del gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa estadounidense para ingresar a ese país.

Tras ser cuestionado sobre la información en el sentido de que el gobierno de Donald Trump habría cancelado la visa a unos cincuenta políticos mexicanos vinculados con Morena, esto contestó:

“Al menos yo no he sido notificado por ningún gobierno, por ningún país de los que yo tengo, mantengo visas, de la cancelación de ninguno de ellos, desde luego también soy consciente de que cada gobierno que emite una visa a favor de un ciudadano de un país extranjero puede revocarla, puede ampliar el plazo, puede cancelarla, pero en este momento desconozco algún procedimiento de este tipo”.

De acuerdo con una nota de la agencia Reuters, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas estadounidenses de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de una ofensiva del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.

¿Qué dijeron los líderes morenistas sobre la supuesta revocación?

Los líderes morenistas en el Senado rechazaron estar en esa supuesta lista, como es el caso de la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, y el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, quienes aseguraron que no tienen ninguna notificación del retiro de su visado, así como de que ninguno de los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena haya hecho del conocimiento una situación de tal naturaleza.

“No, de ninguna manera, yo considero que se tendría que verificar realmente lo que se está diciendo en torno a esa lista, pero no considero que estemos en ella”, aseveró Laura Itzel Castillo.

¿Cómo demostró Ignacio Mier que mantiene su visa vigente?

Ignacio Mier, tras mostrar públicamente su visa, aseguró que por lo menos en su caso mantiene su visa e incluso recordó que de manera reciente acudió a Estados Unidos, junto con un grupo de senadoras y senadores para tratar de cabildear la reducción de un impuesto a las remesas que envían los connacionales desde ese país a territorio nacional.

Explicó que, en cuanto a las visas diplomáticas, en su caso, no hizo uso de ese derecho, y mantiene su visa original con los procedimientos para ingresar y salir de los países que visita, específicamente los Estados Unidos.

