Segob asegura libertad total durante visita de Isabel Díaz Ayuso a México

La Secretaría de Gobernación afirmó que no existió ningún intento por limitar las actividades públicas o privadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante su visita al país.

Segob aclaró que la visita de Isabel Díaz Ayuso, se desarrolló en México en un ambiente de total libertad, luego de las versiones sobre presuntos intentos para limitar sus actividades públicas.

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¿Qué dijo Segob sobre la visita de Isabel Díaz Ayuso?

A través de un comunicado, la dependencia federal aseguró que en ningún momento se intentó evitar alguna de las presentaciones públicas o privadas de la funcionaria española durante su recorrido por el país.

“La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a México, se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno”. — Segob

#SEGOBInforma📢

Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, @IdiazAyuso, a #México, la #Segob aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno.



📃Comunicado:… pic.twitter.com/lAEkMGknxf — Gobernación (@SEGOB_mx) May 8, 2026

¿Hubo restricciones durante su recorrido en México?

La Secretaría de Gobernación reiteró que las actividades realizadas por la funcionaria española se llevaron a cabo con normalidad y bajo condiciones de libre participación durante su estancia en territorio mexicano.

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