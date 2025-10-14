Destituyen al subsecretario de Protección Civil de Hidalgo tras desastre

El subsecretario de Protección Civil de Hidalgo, Román Bernal Díaz, fue destituido de su cargo, tras las críticas por la falta de atención a los recientes desastres.

El secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, informó que fue destituido de su cargo Román Bernal Díaz, quien se desempeñaba como subsecretario de Protección Civil de Hidalgo, luego de las críticas de la población por la ineficiencia en la atención a las recientes lluvias que afectaron diversas regiones de la entidad.

De acuerdo con el funcionario, se realizará una revisión exhaustiva sobre las acciones preventivas y de alerta que se implementaron antes de las precipitaciones extraordinarias registradas la semana pasada.

Reportan más de 240 incidencias por deslaves y caminos dañados

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar informó que se han contabilizado 244 incidencias en caminos y carreteras estatales debido a deslaves y derrumbes. De ellas, 85 ya fueron atendidas, 87 permanecen parcialmente abiertas y 72 continúan cerradas, por lo que se desplegaron 155 máquinas y 310 trabajadores para retirar los escombros.

El mandatario estatal precisó que hasta el momento 155 comunidades permanecen incomunicadas, con afectaciones en 65 municipios. Además, se enviaron 115 brigadistas del sector salud para reforzar campañas de vacunación y control de vectores en las zonas afectadas.

Inician censo de damnificados y continúan labores de apoyo

El gobernador señaló que este lunes comenzó el censo por parte de los servidores de la Nación para contabilizar el número total de damnificados y determinar los recursos económicos que se destinarán a las regiones con mayores daños.

Asimismo, el sistema IMSS-Bienestar ha brindado mil 488 consultas médicas, mientras que el IMSS ordinario ha realizado 388 atenciones. También se ha restaurado el 85% del suministro eléctrico en las zonas afectadas por las lluvias.

En el caso del municipio de Huehuetla, el más afectado, se retiraron más de tres mil metros cúbicos de escombro y material ocasionado por los deslaves en el camino Santa María Texmeluca–Huehuetla.

AHZ.

