Donald Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del Plan de Paz

La tarde de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás firmaron la primera fase del Plan de Paz con la finalidad de lograr un alto al fuego. El anuncio fue difundido a través de un mensaje en su red social Truth Social.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, escribió el mandatario estadounidense.

Liberación de rehenes y retiro de tropas

Trump informó que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea previamente acordada, puntualizando que todas las partes involucradas serán tratadas de manera justa.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna. ¡Todas las Partes serán tratadas de manera justa!”, señaló.

El presidente de Estados Unidos además agradeció a Qatar, Egipto y Turquía, países que fungieron como mediadores para concretar la firma del acuerdo.

Reacción del gobierno israelí

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró el acuerdo a través de su cuenta de X, calificando el hecho como “un gran día para Israel”.

Netanyahu agradeció a los soldados, a las fuerzas de seguridad y al presidente Donald Trump por su papel en la negociación.

