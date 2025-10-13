¿Quién es “El Niño Sicario” detenido en Tabasco?

Este domingo en Tabasco, elementos del Personal de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) detuvieron al menor de solo 14 años de edad, Dered Yair “N”, conocido como “El Niño Sicario” e identificado como integrante de un grupo delictivo dedicado al secuestro, asesinato y venta de drogas en las inmediaciones de la ranchería La Corregidora.

Operativo en Huimanguillo y detención del menor

De acuerdo con las autoridades, Dered Yair fue detenido durante un operativo del Ejército Mexicano en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, a bordo de un automóvil con reporte de robo.

Al momento de su detención, “El Niño Sicario” iba acompañado de su cómplice, José Asunción “N”, alias “El Chuncho”. Durante el cateo les fueron aseguradas varias armas de fuego de distintos calibres, cartuchos útiles, máscaras y una tabla de madera con la inscripción “Pantera”.

Evidencia y actividades delictivas atribuidas

Además, al menor se le decomisó una mochila con varias dosis de drogas, así como cartulinas con mensajes amenazantes contra grupos rivales.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal para Adolescentes señalan que “El Niño Sicario” también está presuntamente implicado en actividades de venta de drogas, secuestro y ataques violentos, entre ellos el intento de incendio de una vivienda cuyos habitantes se negaron a pagar “derecho de piso”.

Cabe señalar que, al revisar el teléfono celular del menor, los uniformados encontraron el vídeo de una mujer, que presuntamente había sido secuestrada y liberada días después, así como de otra víctima del municipio de Paraíso, que habría sido asesinada y enterrada en el patio trasero de una casa de seguridad.