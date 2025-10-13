Esta semana la Cámara de Diputados aprobará el Paquete Económico 2026

Se prevé que el tema de ingreso se discuta durante tres o cuatro días consecutivos.

Esta semana la Cámara de Diputados tendrá una actividad legislativa intensa en materia fiscal, pues habrá sesiones todos los días para discutir y aprobar la parte fiscal del Paquete Económico 2026, es decir, la Ley de Ingresos, el Código Fiscal federal, la Ley Federal de Derechos y el nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 13, 2025

¿Cuándo se aprobará el Paquete Económico 2026?

El coordinador de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que a partir de este miércoles, y probablemente hasta el sábado 18 de octubre, concluyan las discusiones en torno a los ordenamientos en materia fiscal, pues la fecha final para aprobar el paquete fiscal es el lunes 20 de octubre.

“Obviamente estamos esta semana en el proceso legislativo de la deliberación y votación del Paquete Económico, que está proyectado para miércoles, jueves, viernes, y si es posible hasta el sábado”. — Ricardo Monreal

El titular de Hacienda, Edgar Amador hizo entrega del Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados. Ampliar

¿Qué leyes integran el paquete fiscal?

El diputado zacatecano explicó que se discutirán todos los temas fiscales conforme a los plazos legales, sin precipitaciones ni dispensa de trámites, por ello, el tema de ingreso se discutirá durante tres o cuatro días consecutivos.

“Y todo el Paquete Económico que son Ley de Derechos, el IEPS, la Miscelánea Fiscal, el Código Fiscal de la Federación y Ley de Ingresos, desahogaremos la discusión sin precipitarnos y sin dispensar trámites, ni fast track, tres o cuatro días, los que sean necesarios tenemos hasta el día 20 para aprobarlo”. — Ricardo Monreal

Ricardo Monreal recordó que una vez aprobado el paquete fiscal se enviará al Senado, el cual tiene hasta el 30 de octubre para autorizar todas las normas en materia de ingresos.

