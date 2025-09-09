;

Paquete Económico 2026: Hacienda plantea crecimiento de hasta 2.8% y ajustes a IEPS

Tras un retraso que generó sospechas de la oposición, el titular de Hacienda, Edgar Amador, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026,prevé un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8% y contempla ajustes a impuestos en refrescos, tabaco y videojuegos con contenido violento.

El titular de Hacienda, Edgar Amador hizo entrega del Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados.

Jaime Obrajero Fernández

La noche del lunes, en el Salón Legisladores de San Lázaro, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, entregó oficialmente a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el Paquete Económico 2026. El acto protocolario se retrasó varias horas, lo que provocó críticas y sospechas entre la oposición.

Crecimiento económico y recaudación histórica

Durante su intervención, Amador adelantó que el Gobierno federal estima un crecimiento de entre 1.8 y 2.8% en 2026. También aseguró que están garantizados los recursos para los programas sociales que benefician al 82% de las familias mexicanas, así como para impulsar infraestructura y proyectos de inversión productiva.

El Paquete proyecta ingresos por 8.7 billones de pesos, sustentados principalmente en la recaudación tributaria.

“Con 5.8 billones de pesos proyectados, la recaudación crecerá 5.7% real respecto a 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico de 15.1% del PIB”, afirmó Amador.

IEPS y nuevos impuestos

El documento también incluye ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas y tabaco, con el objetivo de fomentar hábitos más saludables y reducir costos asociados a enfermedades derivadas de su consumo. Además, se plantea un nuevo impuesto especial a los videojuegos con contenido violento.

Déficit y deuda pública

En materia de finanzas públicas, el titular de Hacienda informó que en 2026 el déficit será de 4.1% del PIB, menor al previsto para 2025, mientras que la deuda pública se ubicará en 52.3% del PIB.

“Se trata de una política responsable que sostiene la inversión y los programas sociales esenciales”, aseguró.

Próximos pasos en el Congreso

El miércoles arrancará en la Comisión de Hacienda la discusión de la primera parte del Paquete: la Ley de Ingresos, que debe aprobarse a más tardar el 20 de octubre y enviarse al Senado.

En tanto, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos 2026, cuya autorización corresponde exclusivamente a los legisladores de San Lázaro.

