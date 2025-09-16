Colectivos y madres buscadoras aprueban el nombramiento de Martha Lidia Pérez Gumecindo

La llegada de Martha Lidia Pérez Gumecindo a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) otorga esperanza para avanzar en la localización de personas desaparecidas, aseguraron integrantes de colectivos de madres buscadoras.

En entrevista exclusiva para W Radio, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, recordó que la nueva funcionaria hizo un gran trabajo como Fiscal de desaparecidos en la Fiscalía General de la República (FGR) y confió en que las búsquedas sean muy frecuentes.

“Que tengamos las herramientas y la tecnología que tanto necesitamos. Esperamos cosas buenas de Martha Lidia”. — Ceci Flores

¿Qué esperan los colectivos con la nueva titular de la CNB?

En tanto, Yoltzy Martínez, del colectivo Raúl Trujillo Herrera, consideró que es un perfil idóneo el de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, sin embargo, el reto en 2026 es que haya presupuesto suficiente para este rubro, tan olvidado por esta administración.

“Para la búsqueda, para el equipamiento, para el acompañamiento y por qué no, para la contratación de perfiles adecuados. Necesitamos de mucho personal porque como dejó Lupe la CNB, la dejó casi inoperante”. — Yoltzy Martínez

¿Cuáles son los retos inmediatos de Martha Lidia Pérez?

Por su parte, Juan Carlos Trujillo, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda, aseveró que están atentos a las reuniones que tengan con la nueva comisionada Nacional de Búsqueda, quien tendrá el desafío de sumar a las organizaciones en el trabajo de las instituciones para definir las rutas que favorezca a encontrar a sus desaparecidos.

Los familiares buscadores coincidieron en que Martha Lidia Pérez tiene la sensibilidad y la capacidad para atender las necesidades de los familiares de personas desaparecidas.

